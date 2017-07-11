Wimbledon'a sürpriz veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın 4. turunda, tek kadınların dünya 1 numarası Angelique Kerber ve tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 7. gününde, tek erkekler ve kadınlar kategorilerinde 4. tur, bir maç dışında tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray, Fransız Benoit Paire'i 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale kaldı.

Turnuvanın diğer bir favorisi, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 13 numaralı seribaşı Bulgar rakibi Grigor Dimitrov'a 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 üstünlük sağlayarak, çeyrek finale yükseldi.

Erkeklerde 16 numaralı seribaşı Lüksemburglu Gilles Müller, 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ı eleyerek günün sürprizine imza attı. Müller, 4 saat 48 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 ve 15-13 sona eren setlerle 3-2 yendi.

Kerber veda etti

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Angelique Kerber, 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 5 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki turnuvaya 4. turda veda etti.

Kadınlarda 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Alman tenisçi Kerber karşısında 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip gelerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Turnuvanın 13 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, Ukraynalı Svitolina'yı 6-3 ve 7-6 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup ederek, üst tura çıktı.

ABD'li Coco Vandeweghe de 24 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvanın 4. turunda, Danimarkalı Wozniacki'yi 7-6 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yendi.

Wimbledon'ın 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Belaruslu Victoria Azarenka'yı (7-6, 6-2), 10 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ise 27 numaralı seribaşı Hırvat Ana Konjuh'u (6-3, 6-2) 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalin yolunu tuttu.

Sekizinci günün programı

Wimbledon'ın sekizinci gününde yarın, tek kadınlarda çeyrek final maçları oynanacak.

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 6 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 7 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova ile 14 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza karşılaşacak.

Diğer çeyrek finallerde ise 10 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ile 13 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko, 24 numaralı seribaşı ABD'li Coco Vandeweghe ile Slovak Magdalena Rybarikova karşı karşıya gelecek.

Erkeklerde ise Müller-Nadal karşılaşmasının uzun sürmesi nedeniyle ertelenen 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile Fransız Adrian Mannarino arasındaki son 4. tur maçı yapılacak.

Günün sonuçları

Wimbledon'ın 7. gününde oynanan maçlar şöyle sonuçlandı:

Kadınlar:

Garbine Muguruza (İspanya) (14) - Angelique Kerber (Almanya) (1): 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)

Simona Halep (Romanya) (2) - Victoria Azarenka (Belarus): 2-0 (7-6, 6-2)

Jelena Ostapenko (Letonya) (13) - Elina Svitolina (Ukrayna) (4): 2-0 (6-3, 7-6)

Coco Vandeweghe (ABD) (24) - Caroline Wozniacki (Danimarka) (5): 2-0 (7-6, 6-4)

Johanna Konta (Büyük Britanya) (6) - Caroline Garcia (Fransa) (21): 2-1 (7-6, 4-6, 6-4)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (7) - Agnieszka Radwanska (Polonya) (9): 2-0 (6-2, 6-4)

Venus Williams (ABD) (10) - Ana Konjuh (Hırvatistan) (27): 2-0 (6-3, 6-2)

Magdalena Rybarikova (Slovakya) - Petra Martic (Hırvatistan): 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)

Erkekler:

Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Benoit Paire (Fransa): 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)

Roger Federer (İsviçre) (3) - Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (13): 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)

Gilles Müller (Lüksemburg) (16) - Rafael Nadal (İspanya) (4): 3-2 (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13)

Milos Raonic (Kanada) (6) - Alexander Zverev (Almanya) (10): 3-2 (4-6, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1)

Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Roberto Bautista Agut (Brezilya) (18): 3-0 (6-2, 6-2, 6-2)

Tomas Berdych (Çekya) (11) - Dominic Thiem (Avusturya) (8): 3-2 (6-3, 6-7, 6-3, 3-6, 6-3)

Sam Querrey (ABD) (24) - Kevin Anderson (Güney Afrika): 3-2 (5-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-3)