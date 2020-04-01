Wimbledon Koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Koronavirüs salgınının spor dünyasında yankıları sürüyor. 29 Haziran-12 Temmuz arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon, salgın gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık geçen ocak ayında gerçekleştirilmişti. Wimbledon'ın 29 Haziran-12 Temmuz arasında düzenlenmesi beklenirken, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 24 Ağustos-13 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Fransa Açık (Roland Garros) ise, salgın nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.

2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk

EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları'nın 12 ay ertelenmesiyle Wimbledon, bu yaz düzenlenmesi planlanan tek yaz spor etkinliği olarak kalmıştı.

1877'den beri düzenlenen Wimbledon, bugüne kadar sadece 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sırasında iptal edilmişti.