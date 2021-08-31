Willian, Corinthians'a transfer oldu

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Brezilyalı yıldızı Willian, sözleşmesini feshetti ve ülkesinin takımlarından Corinthians ile anlaştı.

Arsenal, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Brezilyalı kanat oyuncusu Willian'ın sözleşmesinin feshedildiğini ve eski kulübü Corinthians ile anlaştığını açıkladı.

İngiliz takımından haftalık 240 bin sterlin kazanan Willian, yaklaşık olarak 20.5 milyon sterlini bırakarak ülkesinin takımlarından Corinthians'a imza attı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Corinthians'a gitmek için maaşından da yüzde 70 gibi bir indirime gidecek.