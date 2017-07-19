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Dünya
Deutsche Welle

William ve Kate Almanya'da

İngiltere'de tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William, eşi ve çocuklarıyla Almanya'yı ziyaret ediyor. Alman basınına göre AB'den ayrılma sürecinin gölgesinde gerçekleşen ziyaret diplomatik bir misyon niteliğinde.

19 Temmuz 2017 20:28

İngiliz kraliyet ailesinin genç çifti Prens William ve eşi Kate Middleton'ın 3 gün sürecek olan Almanya ziyareti başladı.

Prens ve eşinin Almanya'daki ilk durağı başkent Berlin oldu. Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı'nı ziyaret eden Prens ve eşi, öğle yemeğinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le biraraya geldi.

Alman basını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini başlatmasının ardından yapılan ziyaretin zamanlamasına dikkat çekiyor.

Süddeutsche Zeitung'da "Kraliçe 2. Elizabeth'in gizli silahı" olarak tanımlanan genç çiftin diplomatik bir misyonla Almanya'ya geldiği belirtiliyor.

Die Welt gazetesi ise ziyareti bir kurtarma operasyonuna benzetiyor. Prens ve eşinin, bu ziyaretle Birleşik Krallık ve Avrupa ülkeleri arasındaki havayı yumuşatmaya çalıştığını söylüyor.

Kraliyet çiftine Almanya ziyaretinde üç yaşındaki oğulları George ve iki yaşındaki kızları Charlotte da eşlik ediyor.

Kraliyet çifti, 3 günlük Almanya gezisi sırasında Berlin'in yanı sıra Hamburg ve tarihi Heidelberg kentini de ziyaret edecek. Kraliyet çifti, Cambridge'in kardeş kenti olan Heidelberg'de kürek yarışmasına katılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa,ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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