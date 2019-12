Willams Take That’a geri döndü

T24

“Eve dönmüş gibi hissediyorum”

Orijinal kadro bir arada

90'ları en başarılısı

Hayranları inanamadı

Pop müziğin en büyük yıldızlarından olan Robbie Williams 90’lı yıllarda büyük başarılar yaşadığı grubu Take That’a 15 yıl sonra geri döndü. Grubun tam kadro gizlice kaydettiği yeni albüm kasım ayında piyasada olacak.Albümden çıkacak ilk single ise ekim ayında yayınlanacak. “Shame” adlı şarkıyı Robbie Williams, grubun lideri Gary Barlow ile birlikte yazdı. Ancak bu birlikteliğin tek albümle sınırlı kalıp kalmayacağı henüz belirsiz.Take That 1996 yılında dağılmış ve 2005’te yeniden, Robbie Willams olmadan bir araya gelmişti.36 yaşındaki Williams birleşmeyle ilgili olarak “Sanki eve dönmüş gibi hissediyorum” açıklamasını yaptı.Robbie Willams, Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen ve Howard Donald’dan oluşan orijinal kadronun yer aldığı fotoğraf grubun internet sayfasında yayınlandı. Kasım ayında piyasada olacak yeni albümünün adı henüz belli değil.En başarılı dönemlerini 90'lı yıllarda yaşayan grup “Pray”, “Relight my Fire”, “Babe”, “Everyting Changes” gibi hit şarkılara imza attı. Take That, 1995'te Willams'ın terk etmesinden bir yıl sonra dağılma kararı almış ve o dönem özellikle kadın hayranlarını üzmüştü.1997 yılında solo kariyerine başlayan Robbie Willams büyük bir başarı elde ederek bir dünya yıldızı haline geldi.Son yıllarda alkol ve uyuşturucu problemleri yaşayan Willams, Take That'daki arkadaşlarıyla yeniden birlikte çalışmak istediğini sık sık dile getiriyordu.Take That'ın Williams'lı kadrosuyla albüm çıkaracağı haberi internette hızla yayıldı. Bir çok hayranı habere uzun süre inanamadı. Zira Robbie Williams ile grubun lideri Gary Barlow arasındaki görüş ayrılıkları yüzünden birçokları bu birleşmeye ihtimal vermiyordu. Ancak yine de grup geçtiğimiz yıllarda bir yardım konserine 5 kişilik bir grup halinde çıkmıştı.2005'teki Williams'sız birleşmeden sonra Take That, İngiltere'de 3 adet bir numara şarkı çıkarmıştı.İlk kuruldukları 1990'dan sonra 2010 yılında tekrar tam kadro bir araya gelen grup 20'nci yılını yeni bir albüm ile kutlamış oldu.