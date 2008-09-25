Wiese'e uçan tekme soruşturması





Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da oynanan Werder Bremen - Hamburg maçında Hamburglu Ivica Olic'e attığı uçan tekmeyle hafızalara kazınan Bremen kalecisi Tim Wiese hakkında olaydan yaklaşık 5 ay sonra soruşturma başlatıldı.



Geçtiğimiz sezon Mayıs ayının başlarında Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yaşanan bir olay futbol severlerin uzun süre unutamayacakları bir anı olarak hafızalara kazınmıştı.



Bundesliga'nın 32. haftasında Hamburg, Werder Bremen'i konuk etmişti. İlk yarının son dakikalarına doğru gelişen Hamburg atağında, Olic ceza sahasına sokulmuş, tehlikeyi sezen Werder Bremen kalecisi Tim Wiese de kalesini terk ederek pozisyona müdahale etmek istemişti.



Tam ceza sahası üstünde yükselen topa uçarak vurmaya çalışan Wiese, topu takip eden ve kalecinin çıktığını görmeyen Olic'in suratına uçarak tekmeyi yapıştırmıştı. Wiese'nin tekmesiyle acı içinde yere yığılan Olic, uzun süre yerden kalkamamış, karşılaşmanın hakemi ise Wiese'nin pozisyonunda kasıt olmadığına hükmederek kaleciye sarı kart göstermekle yetinmişti. Oldukça sert geçen maçta 2 kez de kırmızı kart çıkmıştı.



Ancak ne var ki gerek maçın ardından gerekse aradan geçen yaklaşık 5 aya rağmen olay sürekli konuşuluyordu. Ve sıcak bir gelişme bugün yaşandı.



Wiese'nin adeta bir tekvandocuyu andıran hareketinin ardından harekete geçen savcılık 26 yaşındaki kaleci hakkında soruşturma başlattı. Maçın görüntülerini izleyen savcılık Wiese hakkında adam öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Wiese'nin 30 dakika polis tarafından sorgulandığı bildiriliyor.

