Westbrook'a rekor sözleşme!

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de geçen sezon 'triple-double' rekorları kıran Russell Westbrook, takımı Oklahoma City'de kaldı. 28 yaşındaki basketbolcu önümüzdeki 6 yıl boyunca geçerli olmak üzere toplam 233 milyon Dolar'lık kontratın sahibi oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre NBA takımlarından Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook ile 5 yıllık kontrat uzatma konusunda anlaştı. Sözleşmesinin tamamlanmasına 1 sezon kalan All-Star oyun kurucu, 2018-19 sezonundan itibaren başlamak üzere Oklahoma City ile 5 yıllığına 205 milyon Dolar’lık yeni kontrat için el sıkıştı. Önümüzdeki 6 sezonda 233 milyon Dolar’lık garanti kontrata sahip olan Westbrook, NBA tarihinin en değerli sözleşmesine sahip oyuncu konumuna geldi.

Westbrook, 31.6 sayı - 10.7 ribaund ve 10.4 asistlik triple double ortamalarıyla tarihi bir sezon geçirmişti. Westbrook ile sözleşme yenileyen Oklahoma City yönetiminin hamlesi, bu yaz attığı 3. büyük imza olarak kayıtlara geçti. Oklahoma City, daha önce Indiana Pacers'tan Paul George'u almış ve son olarak da takas yolu ile All-Star forvet Carmelo Anthony'yi kadrosuna katmıştı.

Oklahoma City, Golden State Warriors'un domine ettiği Batı Konferansı'nda iddialı bir konuma gelerek adını şampiyonluk yarışındaki takımların yanına yazdırmak istiyor.