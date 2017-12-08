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Spor

Westbrook galibiyete yetmedi

Oklahoma City Thunder yıldız oyuncusunun etkili oyununa karşın Brooklyn deplasmanından galibiyet çıkaramadı

08 Aralık 2017 18:39

NBA'de Brooklyn Nets, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 100-95 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu sezon 10'uncu kez sahadan galip ayrılan Nets'te, Caris LeVert 21 sayı ve 10 asistle double-double yaparken, Rondae Hollis-Jefferson 17, Allen Crabbe 15 sayıyla skora katkı sağladı.

Sezonun 13'üncü mağlubiyetini alan Thunder'da Russel WestBrook 31 sayı 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Steven Adams 12 sayı ve 14 ribaunt, Carmelo Anthony ise 11 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.

 

 

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