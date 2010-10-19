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WEST BROM'UN GÖZÜ TUNCAY'DA ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 15:47

-WEST BROM'UN GÖZÜ TUNCAY'DA ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion'un, ara transfer döneminde Tuncay Şanlı'yı transfer etmek istediği ileri sürüldü. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, Ağustos 2009'da 5 milyon sterlin karşılığında Middlesbrough'dan Stoke City'e transfer olan ancak burada huzur bulamayan futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiğini, West Bromwich'in, bu futbolcuyu transfer etme yarışına dahil olduğunu yazdı. Haberde, Tuncay ile Stoke City'nin teknik direktörü Tony Pulis'in yollarının ayrıldığı belirtildi ve futbolcunun, ligde cumartesi günü oynanan Bolton-Stoke City maçının başlamasını beklemeden stadı terk ettiği hatırlatıldı. Tuncay, Stoke City'de işlerin yoluna girmemesi halinde kariyerini düşüneceğini ve ocak ayında buna göre hareket edeceğini söylemişti.

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