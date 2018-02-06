Watford, Chelsea'yi evinde parçaladı!

İngiltere Premer Lig'de 26. haftanın kapanışında Watford'a konuk olan Chelsea, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve üst üstte ikinci yenilgisini almış oldu.

Londra temsilci 30. dakikada Tiemoue Bakayoko'nun kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik oynadığı rakibine karşı ağır bir mağlubiyet aldo. Watford, 42. dakikada Troy Deeney'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 82. dakikada Eden Hazard Chelsea'nin beraberlik golünü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra 84'te Daryl Janmaat, Watford'u 2-1 öne geçirdi. 88'de Gerard Deulofeu farkı 3'e çıkarttı. Vicarage Road'da son sözü 90. dakikada ev sahibi takım adına Roberto Pereyra söyledi.

Chelsea'yi sahasında 4-1 mağlup eden Watford puanını 30'a çıkartırken, üst üstte ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan Chelsea ise 50 puanda kaldı.