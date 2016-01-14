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Ekonomi
Deutsche Welle

VW'ye toplu dava açılıyor

Egzoz skandalı nedeniyle giderek artan sayıda otomobil kullanıcısı VW tröstüne karşı toplu şikayet dilekçesi vermeye hazırlanıyor.

14 Ocak 2016 16:32


Basında çıkan haberlere göre Volkwagen otomobil işletmelerindeki egzoz skandalı nedeniyle giderek artan sayıda otomobil kullanıcısı VW tröstüne karşı toplu şikayet dilekçesi vermeye hazırlanıyor. "Rheinischen Post" gazetesine bir açıklama yapan avukat Julius Reiter, şu ana kadar 60 bin kadar otomobil sahibinin oluşturulan bir vakıfa kendilerini kayıt ettirdiklerini söyledi. Egzoz skandalını „Dizelgate“ diye adlandıran avukat, sadece Almanya'da bu skandaldan etkilenen yaklaşık 2 milyon 800 bin kadar otomobil olduğuna da dikkat çekiyor.

Hollanda menşeli vakıf modeli

Avukatlık bürosu, ABD'dekinin tersine Almanya'da hukukî açıdan toplu şikayet mekanizması olmadığı için Hollanda menşeli bir vakıf modeli üzerinden şikayetlerin toplanacağını bildirdi. Otomobil sürücülerinin bu vakıfa kayıt edilmesi ve vakfın da VW tröstü ile -mahkemeye gitmeksizin- bir uzlaşmaya varması ve elde edilecek tazminat ödentilerinin vakıf üyelerine paylaştırılması öngörülüyor. VW'nin söz konusu bu vakıfla pazarlığa oturup oturmayacağı ise belli değil.

10 milyonluk tazminat isteniyor

Avukat Reiter, kayıtlara geçen yatırımcıların tahmini tazminat toplamının 10 milyon euro civarında olduğunu açıkladı. Reiter, Volkswagen müşterilerinin vakıf modeli üzerinde durmalarının, tazminat talebinde kararlı olduklarını ve VW tröstünün şimdiye kadarki tazmin önerilerinin tatmin edici boyutta olmadığını gözler önüne serdiğini vurguluyor.

ABD'de de milyarlık tazminatlar gündeme gelebilir

ABD'de yaklaşık 600 bin araç egzoz skandalından etkilendi. Amerikan Çevre Koruma Dairesi EPA'nın başvurusu üzerine Amerikan Adalet Bakanlığı geçen hafta VW tröstüne karşı şikayet dilekçesi vermişti. Dilekçenin haklı bulunması durumunda VW'nin milyarlık tazminat ödemesinde bulunması gündeme gelebilecek. VW temsilcisi Müller'in Amerikan Çevre Koruma Dairesi EPA başkanı ile bir uzlaşma bulmak için yaptığı dünkü görüşmeden de bir sonuç çıkmamıştı.

AFP/DPA/ÇA/NH

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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