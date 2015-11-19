VW'ye ağır ceza tehdidi



Kaliforniya eyalet çevre koruma dairesi (CARB) emisyon skandalı nedeniyle Alman Volkswagen (VW) şirketine verdiği ültimatomun dolmasına kısa süre kala şirket üzerindeki baskıyı arttırdı. Daire başkanı Mary Nichols, “Bizim ve ulusal çevre koruma dairesi EPA'nın onaylayabileceği bir plan sunmadıkları takdirde cezalandırılacaklar, bu böyle sürüp gidemez”, dedi. Los Angeles Otomobil Fuarı sırasında Alman Haber Ajansı'na (dpa) demeç veren Nichols şirkete tanınan sürenin uzatılabileceğini de ima etti.

VW'nin cuma gününe kadar ABD'de satılan ve emisyon değerleri manipüle edilerek düşük gösterilen 500 bin motorlu aracın geri çağrılmasıyla ilgili planlarını ilgili Amerikan makamlarına bildirmesi gerekiyor. EPA'nın 20 gün içinde önerileri değerlendirmesinden sonra şirkete ceza verilebileceğini belirten Kaliforniya çevre koruma dairesi başkanı amaçlarının Alman şirketini ağır bir şekilde cezalandırmak değil, problemi çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

VW'nin imajı tehlikede

Fuarda soğuk karşılanan VW Amerika'nın başkanı Michael Horn şirketinin kusurlarından ötürü bir kez daha özür diledi ve ‘kendisi için başka hiçbir şeyin müşteri memnuniyeti ve yıllardır VW'ye güvenenlerin tazmin edilmesi kadar önemli olmadığını söyledi. Horn Amerikan makamlarıyla tam işbirliği yaptıklarını ve şeffaflığa önem verdiklerini ancak yüz binlerce otomobilin geri çağrılmasıyla ilgili açıklama yapmak için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi. CARB Başkanı Mary Nichols Alman şirketinin kriz yönetimini eliştirdiği demecinde, “Önce problemi inkar ettiler, çözüm aramak yerine avukatlara ve basın bildirilerine sığındılar. Anlaşılan şirketin hisse değerleri onlar için müşterilerinden ve çevreye verdikleri zarardan daha önemliydi”, dedi. VW'den tutarlı çözüm önerileri beklediklerini ifade eden Nichols VW tatminkar bir yol izlemediği takdirde manipülasyon yapılan araçların trafikten men edilebileceğini ve kusurlu yazılımın silinmesiyle motorların gücünün düşmesi durumunda müşterinin aracını iade etme hakkının doğabileceğini sözlerine ekledi.