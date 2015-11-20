VW'nin başı dertte

Medyada çıkan haberlerde, Alman Volkswagen (VW) holdinginin emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki dizel motorlu araçlarını geri satın almak zorunda kalabileceği belirtiliyor.
Kaliforniya eyalet çevre koruma dairesi başkanı (CARB) Mary Nichols kullanılmış otomobillerin modernize edilmesinin çoğu zaman arzulanan sonucu vermediğini söyledi.
Nichols, Alman ‘Handelsblatt' gazetesine verdiği mülakatta, “Dolayısıyla, VW ABD'de sattığı dizel motorlu araçların bir bölümünü sahiplerinden geri almak zorunda kalabilir”, dedi.
Alman şirketi eylül ayında 11 milyon dizel motorlu araca, statik test sırasında azot oksit emisyonunu düşük gösteren bilgisayar yazılımı yüklendiğini doğrulamıştı.