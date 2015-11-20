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Ekonomi
Deutsche Welle

VW'nin başı dertte

ABD'li yetkililer, emisyon skandalı nedeniyle Alman VW şirketinin manipülasyonlu araçları sahiplerinden satın almak zorunda kalabileceğini belirtiyorlar.

20 Kasım 2015 11:18


Medyada çıkan haberlerde, Alman Volkswagen (VW) holdinginin emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki dizel motorlu araçlarını geri satın almak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Kaliforniya eyalet çevre koruma dairesi başkanı (CARB) Mary Nichols kullanılmış otomobillerin modernize edilmesinin çoğu zaman arzulanan sonucu vermediğini söyledi.

Nichols, Alman ‘Handelsblatt' gazetesine verdiği mülakatta, “Dolayısıyla, VW ABD'de sattığı dizel motorlu araçların bir bölümünü sahiplerinden geri almak zorunda kalabilir”, dedi.

Alman şirketi eylül ayında 11 milyon dizel motorlu araca, statik test sırasında azot oksit emisyonunu düşük gösteren bilgisayar yazılımı yüklendiğini doğrulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDAlmanAlman VolkswagenMary NicholsAlman ABDDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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