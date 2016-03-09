VW'nin başı ABD'de derde girebilir



Amerikan adli makamlarının egzoz skandalı nedeniyle Alman Volkswagen (VW) otomotivcilik şirketi hakkında açtığı soruşturma genişletiliyor. Reuters haber ajansının edindiği bilgiye göre, Amerikan adalet bakanlığı, ‘bankaların yanıltıldığı' iddiasını da soruşturma kapsamına aldı. Aynı zamanda VW'nin Amerikan vergi yasalarını ihlal etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. VW şirketinin daha ağır para cezasına çarptırılmasının mümkün olduğu şeklindeki iddialar üzerine VW yetkilileri tarafından sadece ‘Amerikan makamlarıyla sıkı işbirliği içinde olunduğu' açıklaması yapıldı.

Borsada değer kaybı

ABD'den gelen haberler üzerine VW'nin hisse senetleri geçici olarak yüzde 4 oranında değer kaybetti. Dizel motorlu araçların egzoz gazlarındaki manipülasyon nedeniyle VW şirketini bekleyen mali külfetin hissedarlara dağıtılan kâr payının düşürülmesine yol açabileceği belirtiliyor. Borsa uzmanları VW hisse senetlerinin elden çıkarılmasını tavsiye ediyorlar. VW'nnin hisse senetleri yılbaşından bu yana yüzde 16 oranında değer kaybetti. Alman Birleşik Borsa Endeksi DAX'ın puan kaybı ise yüzde 10 oldu.

Nord LB bankasından Frank Schwope VW'nin Amerikan çevre yasalarını ihlal ettiği için 46 milyar dolarlık ceza ödemeye mahkum edilebileceğini belirtirken hukukçular egzoz skandalının tazminatla birlikte şirkete 30 milyar euroya mal olabileceğini tahmin ediyorlar. ABD'de VW müşterileri şirket tarafından aldatıldıkları iddiasıyla 500'ün üzerinde toplu dava açtılar. Almanya'da böyle bir uygulama olmadığı için tazminat talebiyle açılan davayı 80 bin davacı adına Hollanda'daki bir vakıf üstlenecek. Egzoz manipülasyonundan 11 milyon araç etkilenmişti. VW şirketi ile Amerikan makamları arasındaki egzoz tertibatının değiştirilmesi ya da test değerleri manipüle edilmiş araçların yenisiyle değiştirilmesi konulu görüşmeler sürerken, Avrupa ülkelerinde hatalı VW'lerin servise çağrılmasına başlandı.