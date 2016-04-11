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Ekonomi
Deutsche Welle

VW'de ikramiye krizi

Emisyon skandalı nedeniyle krize sürüklenen Volkswagen şirketinde skandaldan sorumlu tutulan yöneticilere ödenecek milyonlarca euroluk ikramiye tartışma konusu oldu. Şirketin mali durumu ay sonlarına doğru belli olacak.

11 Nisan 2016 12:19


Bütün dünyadaki tesislerinde 600 bin kişiyi istihdam eden Alman otomotivcilik holdingi Volkswagen'in (VW) Denetleme Kurulu toplantısında, dizel skandalı ve yöneticilerin 2015 yılı ikramiyeleri görüşülecek. İkramiyelerin yüzde 30 oranında düşürülmesinin planlandığı, ancak konuyla ilgili kesin kararın ertelenebileceği bildiriliyor.

Denetleme Kurulu'na yapılan öneriler arasında yönetici ikramiyelerinden yapılacak kesintinin bir vakfa devredilmesi de bulunuyor. Medya haberlerinde Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı ve VW Denetleme Kurulu Üyesi Stephan Weil'in milyonlarca euro tutarındaki ikramiyelerin ödenmesini önlemeye çalışacağı belirtiliyor. Aşağı Saksonya Eyaleti, VW holdinginin üç büyük hissedarı arasında yer alıyor.

Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor

Denetleme Kurulu toplantısı öncesinde ikramiyelerin düşürülmesi ya da yönetici kadrolarındakilerin gönüllü olarak ikramiyeden feragat etmesinin kamuoyunda yaratacağı etki açısından da önemli olduğu ifade ediliyor. Sözleşmelerde yer alan ikramiye ödemelerinden vazgeçilebilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin onayı gerekiyor. Skandal nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn'un da iş sözleşmesi geçerli olduğu için ikramiye almaya hakkı olduğu belirtiliyor.

Alman VW holdingi Amerikan makamlarının iddiaları üzerine büyük çapta dizel motorlu araçlarında egzoz manipülasyonu yaptığını ve testler sırasında azotoksit emisyonunu düşük gösteren bilgi sayar yazılımı kullandığını itiraf etmişti.

Öncelikle ABD'de açılacak davaların holdinge onlarca milyar euroya mal olabileceği açıklanmıştı. Şirket manipüle edilen araçlar için Amerikan çevre koruma dairesinin onaylayabileceği bir çözüm arıyor. Yetkili Amerikan mahkemesi 21 Nisan'a kadar süre tanımıştı. 22 Nisan'da da Denetleme Kurulu 2015 mali yıl bilançosunu karara bağlayacak. Şirket bilançosuyla ilgili basın toplantısının 28 Nisan'da yapılması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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