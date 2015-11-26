VW teknik sorunların pençesinde



Emisyon skandalı yüzünden prestij kaybeden Alman Volkswagen (VW) şirketinin başı teknik problemler yüzünden dertten kurtulmuyor. Son olarak VW motorlarının yakıt sarfiyatını ayarlayan sayısal programda aksaklıkların olduğu saptandı. ‘Die Welt' gazetesinin haberinde, bu problemin, dizel motorlarının azot oksit emisyonunu düşük gösteren manipülasyon gibi bilerek yapılan ayarlama sonucunda ortaya çıkmadığı belirtildi. Holding sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, bilgisayar programındaki fonksiyon hatası yüzünden, aküyü şarj eden enerji geri kazanımının tam kapasiteye ulaşmadığını ve şirketin bu hatayı ücretsiz düzelteceğini söyledi.

Enerji geri kazanım programı VW holdinginin bütün motorlarında uygulanıyor. Enerjiyi geri alma tekniği hareket halindeki aracın jeneratörü devreye sokmadan akümülatörü doldurmasında kullanılıyor. Böylece otomobilin radyo, far ya da klima için aküden elektrik çekmesine gerek kalmıyor. Jeneratör motor gücünü azalttığı için, yeniden kazanma tekniği sayesinde sarfiyattan tasarruf edilmiş oluyor.

VW holdingi eylül ayında, bütün dünyada satılan 11 milyon dizel motorlu aracın zararlı gaz emisyonunu düşük gösteren bilgisayar manipülasyonu yaptığını itiraf etmek zorunda kalmış, kasım ayı başında da 800 bin kadar VW'nin sera gazı etkisi yapan karbondioksit emisyonunun deklare edilen miktarın çok üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Amerikan makamları bastırıyor

Holding'in yüksek hacimli dizel motorlarındaki emisyon manipülasyonu yüzünden Amerikan makamlarıyla arasında çıkan anlaşmazlıkta Kaliforniya çevre koruma dairesi CARB 3 litre hacimli motoru olan taşıtların servise çağrılmasını talep ediyor. Amerikan Çevre Dairesi EPA bu uygulamanın şimdilik sadece Kaliforniya eyaletini ilgilendirdiğini ve Alman şirketinin emisyon manipülasyonunu nasıl düzelteceğine dair tarih ve plan vermediğini duyurdu.

Yanlış emisyon değerleriyle skandala yol açan VW Güney Kore'de de 11,6 milyon Euro ceza ödemek ve 125 bin taşıtı revizyon amacıyla servise çağırmak zorunda kaldı.

Holdingin revizyon planı Alman Motorlu Taşıt Federal Dairesi tarafından onaylandı. Dört silindir dizel motorlu 8,2 milyon otomobilde azot oksit emisyonunu yasal sınırla eşitleyici teknik tadilat yapılacak.