VW prestij atağında

Emisyon skandalı yüzünden aylardır adı manşetlerden inmeyen Alman Volkswagen (VW) holdingi skandalı unutturmak için iddialı bir program hazırladı. Holding yönetim kurulu başkanı Matthias Müller şirketin Wolfsburg'daki merkezinde düzenlediği basın toplantısında dizel motorlu milyonlarca otomobil yüzünden patlak veren emisyon krizinin VW'yi sarsmayacağını söyledi. “İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için elden geleni yapıyoruz, ancak krizin şirketimizi felç etmesine göz yummayacağız” diyen Müller sözlerini, “Durum ne kadar ciddi olursa olsun, bu şirket batmayacaktır”, diyerek sürdürdü.

Volkswagen yönetim kurulu başkanı emisyon testlerinin bundan böyle şirketle bağı olmayan bağımsız şirketlere yaptırılacağını duyurdu.

VW'nin dizel motorlu otomobillerinde manipülasyon yaptığının ABD makamları tarafından ortaya çıkarılması şirketi tarihinin en ağır krizine sürüklemişti. Bütün dünyada satılan 11 milyon otomobile azot oksit miktarını statik egzoz testinde yasal sınırın altında gösteren, normal seyir halinde ise emisyonun limiti yüksek oranda aşmasını sağlayan bilgisayar programı yüklenmişti. Skandal yüzünden itibarı zedelenen Alman şirketinin satışlarında düşüş olacağı tahmin ediliyor. VW hatalı otomobilleri servise çağırarak düzelteceğini duyurmuştu. VW'e yüklü para cezası kesilmesi ve tazminat davası açılması bekleniyor.

VW denetleme kurulu başkanı Hans Dieter Pötsch kasıtlı yanlış davranma, üretim sürecindeki zaaflar ve şirketin bazı ünitelerinde kuralların ihlal edilmesinin manipülasyona zemin hazırladığını söyledi. Pötsch bundan böyle geliştirme çalışmalarında karşılıklı kontrol kuralının uygulanacağını duyurdu. Denetleme kurulu başkanı işletme bünyesindeki incelemelerin 2016 yılına sarkacağınıve 21 Nisan'daki hissedarlar toplantısına kapsamlı bir rapor sunulacağını söyledi.

Manipülasyonu zorlaştırmak için çeşitli önlemler üzerinde durduklarını belirten Hans Dieter Pötsch manipülasyona aktif katkıda bulunanların sayısının fazla olmadığını, yazılım bölümünde çalışanların elektronik kayıtlarının incelendiğini ve araştırma kapsamında 87 VW personelinden sözlü ifade alındığını sözlerine ekledi.