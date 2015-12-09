VW Kaliforniya'da yargılanacak

Emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki 500'ün üzerindeki
müşterisinin Volkswagen (VW) şirketi hakkında açtığı toplu
davaya Kaliforniya eyaletinde bakılacak. Alman şirketinin
avukatları tazminat davasının Michigan ya da Virginia
eyaletlerinde görülmesi için başvuruda bulunmuşlardı. Avukatlık
bürosunun açıklamasında, adli komisyon tarafından alınan karara
uyulacağı ve şirketin kararlı bir şekilde savunulacağı
belirtildi.
Davanın Kaliforniya'ya verilmesine, davacıların yaklaşık beşte
birinin bu eyalette ikamet etmesi ve Kaliforniya Çevre Dairesi
CARB'ın skandalın ortaya çıkarılmasına öncülük etmiş olması
gerekçe gösterildi. CARB ve Amerikan Federal Çevre Koruma
Dairesi EPA skandalı birlikte ortaya çıkarmış ve 18 Eylül'de
kamuoyuna duyurmuştu. VW holdinginin avukatları Amerikan
otomotivcilik devleri Chevrolet, Ford ve Chrysler ile EPA'nın
test merkezinin bulunduğu Detroit'in daha uygun olduğunu öne
sürmüş, Virginia eyaletini ise VW'nin ABD'deki tesislerine olan
yakınlığı nedeniyle önermişlerdi.
Audi ve Bosch da sanık sandalyesinde
Dava dilekçelerinde VW holdingine bağlı Audi şirketiyle eski
yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn, VW'nin Kuzey Amerika
temsilcisi Michael Horn ve parça tedarikçisi Bosch şirketinin de
adları geçiyor. Davaların büyük bölümü 2 ve 3 litre hacimdeki
dizel motorlu araçların sahipleri tarafından açıldı. VW
davasında mahkeme heyetine, 1997 yılından bu yana federal hakim
olarak görev yapan ve ülkelerarası kompleks davalardaki
tecrübesiyle tanınan 74 yaşındaki Charles Breyer başkanlık
edecek.
VW aleyhindeki şahsi davlarda şirket araç sahipleri tarafından
hilekârlıkla ve sözleşmeyi ihlal etmekle suçlanıyor. Davacılar
arasında skandal yüzünden VW hisselerinin değer kaybetmesinden
etkilenen yatırımcı ve çevrenin kirletildiğini iddia eden
çeşitli eyaletlerin belediyeleri de bulunuyor.
Dava uzayabilir
VW holdingini bekleyen tehlikeyi şimdiden tahmin etmenin zor
olduğu ve davanın uzun sürebileceği belirtiliyor. Amerikan
yasaları, egzoz skandalında davacı olmayı kolaylaştırıyor. Toplu
dava dilekçeleri tazminat miktarından pay aldıkları için
avukatların işine geliyor. VW'nin skandaldan sorumlu olduğunu
itiraf ettikten sonra avukatlık büroları ‘müvekkil avına'
çıkmıştı.
Merkezi Almanya'nın Wolfsburg kentinde bulunan VW holdingi eylül
ayında, sadece ABD'de sattığı 500 bin otomobile emisyon testini
geçebilmesi için yasadığı bilgisayar yazılımı yüklediğine dair
suçlamaları kabul etmişti.