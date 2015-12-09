VW Kaliforniya'da yargılanacak

Emisyon skandalı nedeniyle ABD'deki 500'ün üzerindeki

müşterisinin Volkswagen (VW) şirketi hakkında açtığı toplu

davaya Kaliforniya eyaletinde bakılacak. Alman şirketinin

avukatları tazminat davasının Michigan ya da Virginia

eyaletlerinde görülmesi için başvuruda bulunmuşlardı. Avukatlık

bürosunun açıklamasında, adli komisyon tarafından alınan karara

uyulacağı ve şirketin kararlı bir şekilde savunulacağı

belirtildi.

Davanın Kaliforniya'ya verilmesine, davacıların yaklaşık beşte

birinin bu eyalette ikamet etmesi ve Kaliforniya Çevre Dairesi

CARB'ın skandalın ortaya çıkarılmasına öncülük etmiş olması

gerekçe gösterildi. CARB ve Amerikan Federal Çevre Koruma

Dairesi EPA skandalı birlikte ortaya çıkarmış ve 18 Eylül'de

kamuoyuna duyurmuştu. VW holdinginin avukatları Amerikan

otomotivcilik devleri Chevrolet, Ford ve Chrysler ile EPA'nın

test merkezinin bulunduğu Detroit'in daha uygun olduğunu öne

sürmüş, Virginia eyaletini ise VW'nin ABD'deki tesislerine olan

yakınlığı nedeniyle önermişlerdi.

Audi ve Bosch da sanık sandalyesinde

Dava dilekçelerinde VW holdingine bağlı Audi şirketiyle eski

yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn, VW'nin Kuzey Amerika

temsilcisi Michael Horn ve parça tedarikçisi Bosch şirketinin de

adları geçiyor. Davaların büyük bölümü 2 ve 3 litre hacimdeki

dizel motorlu araçların sahipleri tarafından açıldı. VW

davasında mahkeme heyetine, 1997 yılından bu yana federal hakim

olarak görev yapan ve ülkelerarası kompleks davalardaki

tecrübesiyle tanınan 74 yaşındaki Charles Breyer başkanlık

edecek.

VW aleyhindeki şahsi davlarda şirket araç sahipleri tarafından

hilekârlıkla ve sözleşmeyi ihlal etmekle suçlanıyor. Davacılar

arasında skandal yüzünden VW hisselerinin değer kaybetmesinden

etkilenen yatırımcı ve çevrenin kirletildiğini iddia eden

çeşitli eyaletlerin belediyeleri de bulunuyor.

Dava uzayabilir

VW holdingini bekleyen tehlikeyi şimdiden tahmin etmenin zor

olduğu ve davanın uzun sürebileceği belirtiliyor. Amerikan

yasaları, egzoz skandalında davacı olmayı kolaylaştırıyor. Toplu

dava dilekçeleri tazminat miktarından pay aldıkları için

avukatların işine geliyor. VW'nin skandaldan sorumlu olduğunu

itiraf ettikten sonra avukatlık büroları ‘müvekkil avına'

çıkmıştı.

Merkezi Almanya'nın Wolfsburg kentinde bulunan VW holdingi eylül

ayında, sadece ABD'de sattığı 500 bin otomobile emisyon testini

geçebilmesi için yasadığı bilgisayar yazılımı yüklediğine dair

suçlamaları kabul etmişti.