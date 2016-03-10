VW bir kaptanını daha kaybetti

Egzoz gazı emisyon ölçümlerini manipüle ettiği için ağır krize

sürüklenen Alman otomotivcilik şirketi Volkswagen'in (VW) ABD

sorumlusu Michael Horn görevinden ayrıldı. Horn'un yerine Kuzey

Amerika yöneticilerinden Hinrich Woebcken'in vekalet edeceği

açıklandı.

Şirketin ABD'deki temsilciliğine 2014 yılının ocak ayında

getirilen Michael Horn emisyon ölçümleriyle kasıtlı olarak

oynanması yüzünden skandala yol açan ve ağır

bir krize

sürüklenen VW şirketinden ayrılan ikinci yönetim kurulu başkanı

oluyor.

VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn'un şirketle ilişkisi

de skandal nedeniyle 2015 yılının eylül ayında kesmişti.

Winterkorn'un istifasına, Amerikan Çevre Ajansı EPA'nın emisyon

skandalını ortaya çıkarması yol açmıştı.

EPA'nın kamuoyunu aydınlatmasının ardından Alman otomotivcilik

holdingi, 2009 yılından beri hileli bilgisayar yazılımıyla yüz

binlerce dizel motorlu aracın emisyon değerlerini manipüle

ettiğini açıklamak zorunda kalmıştı. Şirket hakkında çeşitli

iddialarla çok sayıda dava açıldı. VW'nin milyarlarca dolarlık

para cezasına çarptırılması bekleniyor.