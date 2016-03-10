VW bir kaptanını daha kaybetti

Egzoz gazı emisyon ölçümlerini manipüle ettiği için ağır krize
sürüklenen Alman otomotivcilik şirketi Volkswagen'in (VW) ABD
sorumlusu Michael Horn görevinden ayrıldı. Horn'un yerine Kuzey
Amerika yöneticilerinden Hinrich Woebcken'in vekalet edeceği
açıklandı.
Şirketin ABD'deki temsilciliğine 2014 yılının ocak ayında
getirilen Michael Horn emisyon ölçümleriyle kasıtlı olarak
oynanması yüzünden skandala yol açan ve ağır
bir krize
sürüklenen VW şirketinden ayrılan ikinci yönetim kurulu başkanı
oluyor.
VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn'un şirketle ilişkisi
de skandal nedeniyle 2015 yılının eylül ayında kesmişti.
Winterkorn'un istifasına, Amerikan Çevre Ajansı EPA'nın emisyon
skandalını ortaya çıkarması yol açmıştı.
EPA'nın kamuoyunu aydınlatmasının ardından Alman otomotivcilik
holdingi, 2009 yılından beri hileli bilgisayar yazılımıyla yüz
binlerce dizel motorlu aracın emisyon değerlerini manipüle
ettiğini açıklamak zorunda kalmıştı. Şirket hakkında çeşitli
iddialarla çok sayıda dava açıldı. VW'nin milyarlarca dolarlık
para cezasına çarptırılması bekleniyor.