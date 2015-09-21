VW ABD'de zor durumda



ABD'deki egzoz gazı manipülasyonu dünyanın en büyük otomobil imalatçısı Alman Volkswagen şirketine pahalıya patlayacağı tahmin ediliyor. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) ABD'de satılan dizel motorlu VW'lerin bilgisayar ayarlarıyla oynanıp egzoz gazı testlerinde zararlı atık miktarının otomatikman düşürüldüğünü, normal seyir halindeyken ise bu değerlerin misliyle fazlasının çıkarıldığını saptaması üzerine Alman şirketi ABD'deki dört silindirli dizel araç satışlarını durdurdu. EPA Volkswagen'den yaklaşık yarım milyon aracın bilgisayarlarındaki manipülasyon programını silmesini talep ediyor.

VW yönetimi. skandalın patlak vermesinin ardından araç testi için dizel araçların manipüle edildiğini doğrulamıştı. Şirketin hisse senetleri New York borsasında yüzde 19 oranında değer kaybetti.

İnceleme başlatıldı

Amerikan Çevre Koruma Ajansı, Temiz Hava Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Alman şirketi hakkında inceleme başlattı. VW'nin ABD'de 18 milyar dolara kadar para cezasına çarptırılması mümkün. Ayrıca Kuzey Amerika piyasasında zor tutunan VW'nin büyük prestij kaybına uğrayıp bu önemli pazardaki satışlarının daha da azalması bekleniyor. ABD'deki satışları 238 bine gerileyen VW, 2018 yılında Kuzey Amerika'da 800 binlik satış rakamına ulaşmayı umuyordu.

VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn yaptığı kısa açıklamada, VW tröstünün kural ve yasa ihlallerine göz yummayacağını ve bütün gücüyle müşterinin güvenini yeniden kazanmaya çalışacağını belirtti. VW, ABD'de tutulmayan dizel motorlu araçların satışını arttırabilmek için Temiz Dizel Teknolojisi adlı bir kampanya başlatmış ve testlerde elde edilen düşük emisyon değerlerini reklamlarında kullanmıştı.

Yeşiller'den açıklama

Muhalefetteki Yeşiller partisi, VW'nin yasadışı uygulamasından resmi Alman makamlarının haberdar olup olmadığının meclis komisyonu tarafından araştırılmasını talep ederken Almanya'nın önde gelen otomotiv uzmanlarından Profesör Ferdinand Dudenhöfer manipülasyon programının diğer Avrupa markalarının bilgisayarlarında da kullanılıp kullanılmadığının Avrupa Birliği tarafından araştırılması ve Martin Winterkorn'un skandal nedeniyle yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söyledi.