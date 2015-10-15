VW 8,5 milyon aracı geri çağıracak



Alman otomotiv devi Volkswagen, egzoz emisyon değerlerinde manipülasyon yapılan 28 ülkedeki 8,5 milyon aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Şirket tarihinde ilk kez bu kadar yüksek miktarda araç geri çağrılacak. Araçlardan 2 milyon 400 bininin Almanya'da olduğu belirtildi. Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) Almanya'daki araçların geri çağrılması konusunda şirkete talimat vermişti.

Avrupa genelinde yapılacak geri çağırma işleminin şirkete yıllık cirosunun yaklaşık yarısına mal olması bekleniyor. Volkswagen, 2014 yılında 10 milyon dolayında taşıt satmıştı.

Almanya'da egzoz emisyon değerlerini manipüle eden yazılımın yerleştirildiği araçlardaki yazılım değiştirme işleminin 2016 yılında başlaması ve yılın sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt yaptığı açıklamada, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin sürecin 'başını ve sonunu' kontrol edeceğini bildirdi. Volkswagen 2 litre hacimli motorlu araçlara monte edilecek yeni yazılımı ekim ayı sonuna Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne sunmak zorunda. 1,6 ve 1,2 litre hacimli motorlu araçlara çözümlerin bulunması için ise şirkete kasım ayı sonuna kadar süre tanındı.