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Dünya

Vudu büyüsüyle fuhuş

Çete vudu büyüsü kullanarak yaşları küçük kızları fuhuş yapmaya zorladı.

13 Kasım 2009 02:00

Çete vudu büyüsü kullanarak yaşları küçük kızları fuhuş yapmaya zorladı.

Afrika ülkesi Nijerya'dan getirdikleri genç kızları vudu büyüsüyle fuhuşa zorladılar. Yaşları 16 ile 23 arasında değişen genç kızlar, çete tarafından önce Türkiye'ye buradan da başta Yunanistan olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesine pazarlandı. Kızları kaçıran çete, Türkiye'de de kızları fuhuşa zorladı. Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen kızların önce deniz yoluyla kıyı kentlere oradan da İstanbul ve İzmir üzerinden Yunanistan'a götürüldüğü anlaşıldı.

Türkiye üzerinden 40 kadın kaçırılmış

Yunan polisi, kadınları vudu büyüsüyle korkutarak fuhuşa zorlayan bir çeteyi çökerttiğini açıkladı. Polis çetenin son iki yılda, Nijeryalı 40 kadını Türkiye üzerinden Yunanistan'a getirerek fuhuşa zorladığını belirtti.

Yunan polisi çetenin elinde bulunan ve serbest bırakılmaları için 80 bin euro fidye istenen 5 kadını da kurtardı.

Yaşları 16 ile 23 arasında değişen genç kızları, bir bez bebeğe iğne batırarak büyü yapmakla tehdit eden çete, bu yöntemle yüzlerce kadını fuhuş yapmaya zorladı.

10 Nijeryalıya hapis cezası

Geçtiğimiz ay Hollanda'da vudu büyüsü kullanılarak 140 kadını fuhuşa zorlayan 10 Nijeryalı çete üyesini 8 yıla varan hapis cezalarına çarptırmıştı.

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