Volkswagen'e bir darbe daha



Volkswagen marka otomobillerin karbondioksit emisyonuyla ilgili manipülasyon soruşturmasını yürüten Braunschweig savcılığının ikinci bir ön inceleme başlattığı öğrenildi.

Funke Medya Grubu'nun yayın organlarındaki haberlere göre, savcılık Volkswagen motorlu taşıtlarının karbondioksit emisyonuyla ilgili yanıltıcı bilgi verildiği zannıyla yeni manipülasyon iddialarını incelemeye aldı.

Başsavcı Klaus Ziehe ön inceleme çalışmalarını tamamlayıp ön soruşturma aşamasına geldiklerini söyledi. Savcı, suç unsuru bulunup bulunmadığını araştırdıklarını, eğer varsa şirket hakkında ikinci bir soruşturma başlatılacağını ifade etti.