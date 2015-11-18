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Ekonomi
Deutsche Welle

Volkswagen'e bir darbe daha

Volkswagen hakkında yeni bir manipülasyon iddiası daha ortaya atıldı. Savcılık konuyu incelemeye aldı.

18 Kasım 2015 10:11


Volkswagen marka otomobillerin karbondioksit emisyonuyla ilgili manipülasyon soruşturmasını yürüten Braunschweig savcılığının ikinci bir ön inceleme başlattığı öğrenildi.

Funke Medya Grubu'nun yayın organlarındaki haberlere göre, savcılık Volkswagen motorlu taşıtlarının karbondioksit emisyonuyla ilgili yanıltıcı bilgi verildiği zannıyla yeni manipülasyon iddialarını incelemeye aldı.

Başsavcı Klaus Ziehe ön inceleme çalışmalarını tamamlayıp ön soruşturma aşamasına geldiklerini söyledi. Savcı, suç unsuru bulunup bulunmadığını araştırdıklarını, eğer varsa şirket hakkında ikinci bir soruşturma başlatılacağını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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VolkswagenBraunschweigMedya GrubuKlaus ZieheDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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