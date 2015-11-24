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Dünya
Deutsche Welle

Volkswagen'den temiz dizel hamlesi

Volkswagen egzoz manipülasyonuna çözüm bulunduğunu ve hatalı dizel motorların modernizasyonunu başarabileceklerini duyurdu.

24 Kasım 2015 10:36


Volkswagen holdinginin Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller egzoz manipülasyonundan kaynaklanan maddi zararın altından kalkabileceklerini ve hemen bütün dizel motorları için teknik çözüm bulduklarını açıkladı. Müller holding merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da yaklaşık bin yöneticiye hitaben yaptığı konuşmada Avrupa'daki dizel motorlu araçlar için bulunan çözümün onaylandığını ve motorlardaki modernizasyonun ‘teknik, yapılabilirlik ve mali bakımlardan' üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük motorlu araç imalatçısı olan Alman Volkswagen şirketi eylül ayında, dizel motorlu 11 milyon araçta azot oksit emisyonunu düşük gösteren bilgisayar programı kullanıldığını itiraf etmiş, kasım ayı başlarında da 800 bin Volkswagen'in iklime zarar veren karbondioksit emisyonunun deklare edilenden yüksek olduğunu duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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