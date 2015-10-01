Volkswagen için kabus şimdi başlıyor



Dizel araçların emisyon ölçümlerinde manipülasyon yaptığı ortaya çıkan Volkswagen (VW), dünyanın dört bir yanında açılması muhtemel soruşturma ve davaların mali sonuçlarına hazırlanıyor. Şirketin milyarlarca euroluk ceza ödemeleri, tazminat ve toplu davalar karşısında mali önlemler almak için kolları sıvadığı bildirildi.

Görüşmelere yakın kaynakların Reuters haber ajansına aktardıkları bilgilere göre şirket yönetimi, ilk etapta masrafların düşürülmesi ve gelirlerin artırılması için adımlar atacak. Bu çerçevede sermaye artırımının da gündemde olduğu belirtiliyor. Teftiş Kurulu'nun ayrıca Fitch, Moody's, Standard&Poors gibi büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının şirketin notunu düşürme tehdidinden de endişeli olduğu kaydediliyor.

“Elde 17 milyar euro kalıyor“

Şirketin son bildirimine göre yaklaşık 18 milyar nakidi ve yaklaşık 15 milyar euroluk değerli kağıdı bulunuyor. Analistler, şirketin ödeme zorluğuna düşmemesi için bu miktarın yarısını elinde tutması gerektiği görüşünde. Bu durumda VW'nin elinde krizin sonuçlarıyla başa çıkabilmek için 17 milyar euro kalıyor.

VW mali sorumlusu Hans Dieter Pötsch, geçmişte şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için en az 10 milyar euroya ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Görüşmelere yakın bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, emisyon skandalından kaynaklanan giderlerin kritik bir seviyeye ulaşması durumunda sermaye artırımının gündeme gelebileceğini, imtiyazlı hisse senetleriyle yaklaşık sekiz milyar euroluk gelir elde edebileceğini belirtti.

ABD'nin Texas eyaletinde Houston metropolünü de kapsayan Harris Vilayeti (County), Volkswagen'a karşı dava açan ilk hükümet idaresi oldu. Vilayet yönetimi VW'den ihlal başına günde 25 bin dolar talep ediyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung, burada şirketin alacağı cezanın 100 milyon doları bulabileceğini belirtiyor.

Maliye'ye vergi ödemeleri

Özel davalar ve cezalar dışında şirketin başı devlet maliyeleriyle de derde girebilir. Çevreci dizel araçlar için şirketin yararlandığı vergi sübvansiyonlarının geri istenebileceği belirtiliyor. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Adalet Bakanı Thomas Kutschaty Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “Burada zararlı madde salınımı konusunda sadece müşteriler değil, taşıt vergisini belirleyen devlet de aldatılmıştır“ diye konuştu. Almanya'da 2008 sonu ile 2009 ortasında üretilen ve Euro 5 normlarına uygun olan araçlar kısmen iki yıla yakın vergi muafiyetine sahip. Kutschaty, devletin vergi kaybının milyonlarca euroyu bulduğuna dikkat çekti.

Deutsche Welle Türkçe

AFP,AP, rtr,dpa / BK,TY