Volkswagen 'emisyon skandalı'nda ABD'li kurumlarla anlaştı

Alman otomobil tröstü Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'nde emisyon skandalından doğan müşteri mağduriyetlerini gidermek üzere resmi makamlarla

anlaşmaya vardı. Konuya dair Amerikan yargısı tarafından konan ültimatomun dolmasından kısa süre sonra varılan mutabakatta Volkswagen, aralarında araçların geri alımının da olduğu birçok maddeyi kabul etti.

San Francisco kentinde konuya dair açıklamalarda bulunan Yargıç Charles Breyer, Volkswagen kullanıcılarının alacakları tazminatın yanı sıra araçlarını ücretsiz olarak gerekli teknik değişikliklerden geçirebileceklerini ya da Volkswagen'e ücreti karşılığında iade edebileceklerini duyurdu. Breyer, varılan mutabakatın 2,0 litre hacimli dizel motorlu 480 bin araç sahibini kapsadığını 3,0 litre hacimli 80 bin araç sahibinin sözkonusu

anlaşmaya dahil olmadığını vurguladı.

Uzmanlar sözkonusu anlaşmanın Volkswagen şirketine milyarlarca Euro'ya mal olacağını ancak yine de yargı sürecinin sona ermesinden dolayı firmanın ABD'de emisyon skandalını nispeten daha düşük bir maddi zarar ile atlatacağını bildiriyor.