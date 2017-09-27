T24 LogoT24 Logo
Spor

Vodafone Park'ta ışıklandırma arızası 

Beşiktaş - RB Leipzig maçı yaklaşık 10 dakika durdu Gökhan HEBEPÇİ / İstanbul,(DHA) -  Beşiktaş ile RB Leipzig arasında oynanan mücadeleye ışılandırma arızası nedeniyle ara verildi

27 Eylül 2017 02:22

Beşiktaş - RB Leipzig maçı yaklaşık 10 dakika durdu

Gökhan HEBEPÇİ / İstanbul,(DHA) - 

Beşiktaş ile RB Leipzig arasında oynanan mücadeleye ışılandırma arızası nedeniyle ara verildi.
Vodafone Park\'ta oynanan maçın 60\'ıncı dakikasında yaşanan arıza sonrası iki takım bir süre saha içinde bekledi. Rus hakem Sergei Karasev, yaşanan olumsuzluktan sonra iki takım futbolcularını soyunma odasına gönderdi. Arızanın giderilmesinin ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeşiktaşRB LeipzigHEBEPÇİVodafone ParkRusSergei KarasevArızanınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24