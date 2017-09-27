Vodafone Park'ta ışıklandırma arızası 

Beşiktaş - RB Leipzig maçı yaklaşık 10 dakika durdu

Gökhan HEBEPÇİ / İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş ile RB Leipzig arasında oynanan mücadeleye ışılandırma arızası nedeniyle ara verildi.

Vodafone Park\'ta oynanan maçın 60\'ıncı dakikasında yaşanan arıza sonrası iki takım bir süre saha içinde bekledi. Rus hakem Sergei Karasev, yaşanan olumsuzluktan sonra iki takım futbolcularını soyunma odasına gönderdi. Arızanın giderilmesinin ardından mücadele yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

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