Vodafone Park'ta kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
İlhan Palut'un öğrencileri Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 42. dakikasında Amar Rahmanovic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın son anlarında 90+2'de Kenan Karaman ile rakip fileleri sarsan Beşiktaş, uzatma dakikalarında skora denge getirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma iddiasını son haftaya kadar sürdüren Konyaspor, bu sonucun ardından ligi 68 puanla 3. sırada tamamladı.
2021-2022 sezonunu iç sahada aldığı beraberlikle kapatan siyah beyazlılar ise Süper Lig'de 38 haftada 59 puan topladı.