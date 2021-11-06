Vodafone Park'ta hedefteki isim Abdullah Avcı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Abdullah Avcı protesto edildi.

Siyah-beyazlılar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip Koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü.

Beşiktaşlı futbolcular 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV tişörtleriyle sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı. Vodafone Park'taki skorboardda Atatürk'ün fotoğrafıyla beraber "Kalbimizdesin" yazısına yer verildi.

Taraftarlardan tepki

Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi. Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı’ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

"Yere yatsana"

Tazminat konusunda uzun süre tezahürat yapan Beşiktaş taraftarları daha sonra 'Abdullah Avcı yere yatsana' tezahüratı yaptı. Abdullah Avcı bu tezahüratlar sonrasında tepkisiz kaldı.