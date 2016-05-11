'Vize muafiyeti ekime kalacak'



AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'ne seyahatlerde vize muafiyeti tanınmasını tavsiye eden kararının ardından gözler, vize muafiyetinin yürürlüğe girebilmesi için kararı onaylaması gereken Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkelere çevrildi.

Türkiye'nin 72 kriterin tamamının henüz yerine getirmediğini, eksik kalan kriterleri de yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Avrupa Parlamentosu üyeleri, vize muafiyeti konusunda temkinli açıklamalar yapıyor. Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı ve Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi Elmar Brok, haziranda vize muafiyetinin yürürlüğe girmesinin şimdiden imkansız hale geldiğini belirterek, ekim ayında uzlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Brok, Alman ZDF kanalında yaptığı açıklamada, vize muafiyeti konusunda yaşanan uzlaşmazlığın AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına etki etmesini beklemediğini ifade etti. Brok, "Uzlaşamayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

"Temmuza kadar zor"

Vize muafiyeti konusunda gecikme yaşanabileceğini düşünen isimlerden biri de Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz. Alman Deutschlandfunk radyosundaki mülakatında Türkiye'nin tüm kriterleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Schulz, terörle mücadele ve veri güvenliği yasalarındaki değişikliklerin de bu kriterler arasında bulunduğunu belirtti. Schulz, 72 kriterin tümünün yerine getirilmemesi halinde Avrupa Parlamentosu'nun vize muafiyeti konusunu gündemine almayacağını söyledi. Ancak Schulz, temmuz ayına kadar vize muafiyeti konusunun bir karara bağlanmasının zor olduğunu ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de Bild gazetesinin haberine göre meclis grup toplantısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kriterleri yerine getirmeye istekli değil" dedi. Bakan'ın kriterlerin yerine gelmemesi halinde vize muafiyetinin de mümkün olmayacağını söylediğine dikkat çekildi.

AB Komisyonu, tavsiye kararını açıklarken Türkiye'nin yerine getirmesi gereken beş kriter daha olduğuna dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle 'terörle mücadele yasasının' değiştirilmesi yönündeki talepleri reddederek, AB'ye yönelik olarak "Siz yolunuz, biz yolumuza" demişti.