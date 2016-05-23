"Vize muafiyeti 2017’ye sarkacak"

Almanya'nın popüler gazetelerinden Bild, Türkiye'deki terörle mücadele yasasındaki değişiklik konusunda Türkiye ile müzakelerin tıkanması nedeniyel Türk vatantaşlarına vize muafiyetinin 2017'den önce yürürlüğe giremeyeceğini iddia etti.

Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Almanya'nı vize muafiyetinin önceden planlandığı gibi 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini artık olası bulmadığı kaydedildi. Buna neden olarak, AB ile Türkiye arasında vize muafiyetinin koşulları konusunda müzakerelerin tıkanması ve müzakerelerin haziran ayı sonuna kadar sona erdirilemeyeceğinin görülmesi gösterildi.

Müzakerelerin tıkanmasının ana nedeninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reddettiği, terörle mücadele yasasındaki değişiklik talebi olduğu kaydedildi. Konunun Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin gündeminde öne çıkması bekleniyor.