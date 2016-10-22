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Spor

Vitor Pereira yorumculuğa başladı

48 yaşındaki teknik adam Pereira, Portekiz’in RTP kanalında yorumcu olarak işe başladı

22 Ekim 2016 12:09

Fenerbahçe ile sezon başında olaylı bir ayrılık yaşayan Vitor Pereira, Portekiz'de yorumculuk yapmaya başladı.

Sarı-lacivetli kulüpten ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Vitor Pereira, yeni kariyerine ilk adımı attı. 48 yaşındaki teknik adam, Portekiz’in RTP kanalında yorumcu olarak işe başladı.

İlk programında Porto’nun durumu ile ilgili konuşan Pereira, “Benim zamanında kazanıyorduk, ancak çok fazla baskı vardı. Koridorlarda bile baskı hissediyordunuz. Tekrar kupalar kazanan bir takım yapmak için en iyi oyuncuları takımda tutmak gerekir.” şeklinde konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira’nın ismi Belçika’dan Standart Liege ve Fransa’dan Marsilya ile anılmış, ancak iki kulüp de Portekizli hocayla anlaşmayı tercih etmemişti.

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