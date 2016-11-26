Vincent Kompany en az bir ay yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin en az bir ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Burnley ile oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun dizindeki sakatlık nedeniyle 4 ila 6 hafta takımdaki yerini alamayacağını bildirdi.

Guardiola, ayağından problem yaşayan Arjantinli oyuncular Sergio Agüero ile Pablo Zabaleta'nın durumlarının ise henüz netleşmediği bilgisini verdi.

8 yılda 35 kez sakatlandı

Premier Lig'de geride kalan 12 haftada iki maçta 116 dakika forma şansı bulan Kompany, bu yıl daha önce baldır, kasık ve kalçasından sakatlık yaşamıştı.

Almanya'nın Hamburg takımından 2008 yılında Manchester ekibine transfer olan Kompany, 8 yılda 35 kez sakatlandı.