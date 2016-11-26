T24 LogoT24 Logo
Spor

Vincent Kompany en az bir ay yok

Manchester City'nin Belçikalı savunma oyuncusu Kompany, 8 yılda 35 kez sakatlandı

26 Kasım 2016 13:09

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin en az bir ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Burnley ile oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun dizindeki sakatlık nedeniyle 4 ila 6 hafta takımdaki yerini alamayacağını bildirdi.

Guardiola, ayağından problem yaşayan Arjantinli oyuncular Sergio Agüero ile Pablo Zabaleta'nın durumlarının ise henüz netleşmediği bilgisini verdi.

 

8 yılda 35 kez sakatlandı

 

Premier Lig'de geride kalan 12 haftada iki maçta 116 dakika forma şansı bulan Kompany, bu yıl daha önce baldır, kasık ve kalçasından sakatlık yaşamıştı.

Almanya'nın Hamburg takımından 2008 yılında Manchester ekibine transfer olan Kompany, 8 yılda 35 kez sakatlandı.

ETİKETLER

Vincent KompanyManchester CitysakatlıkPep Guordiola

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24