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Spor

Vida'ya Roma kancası

İtalyan ekibi, Hırvat futbolcu için için girişimlere başlayacak

29 Ocak 2019 17:38

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği defans oyuncusu Domagoj Vida'ya İtalya'dan talip var.

Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Roma, Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'yı transfer etmek istiyor.

Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun savunmaya takviye istemesi üzerine harekete geçen Cengiz Ünder'in takımı Roma, Vida için girişimlere başlayacak.

Beşiktaş, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla final oynayan oyuncusu için yaz transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmemişti.

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