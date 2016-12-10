Vicento Calderon tarih oluyor

Atletico Madrid, gelecek sezondan itibaren maçlarını oynayacağı yeni stadının isminin "Wanda-Metropolitano" olacağını açıkladı.

Yapımı devam eden yeni stadının isminin, kulübün yüzde 20 hissesine sahip olan Çin firması Wanda grup ile varılan anlaşma gereği "Wanda-Metropolitano" olmasına karar verildi.

30 bin rezervasyon

Wanda grubu ile anlaşmanın Çin'de bulunan Atletico Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin tarafından bugün imzalandığını kaydeden Cerezo, 30 binden fazla Atletico kulüp üyesinin yeni stat için kombine biletlerinin rezervasyonunu şimdiden yaptığını söyledi.

Maliyeti 220 milyon Euro

2 Ekim 1966 yılından bu yana maçlarını Vicente Calderon Stadı'nda oynayan Atletico Madrid, bu sezon sonunda stadına veda ederek, Madrid'in San Blas Canillejas mahallesinde inşa edilen yeni stadına geçecek.



220 milyon Euro'luk bütçeyle, 88 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yeni stat, 68 bin koltuk kapasiteli olacak.