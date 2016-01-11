“Vibratörlü işkence”ye 19 yıl hapis

Antalya'da, 24 yaşındaki E. Y.'ye dansöz kıyafeti giydirip ağzına vibratör sokarak işkence etmekten yargılanan Turhan Kaya 19 yıl, eşi Yağmur Kaya ise 2 yıl hapse mahkum edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mustafa Kozak’ın haberine göre, Antalya'da polis, 23 Aralık 2014'te 24 yaşındaki E. Y.'nin üzerinde 55 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan E. Y. sorgusunda, uyuşturucu hapların evinde kaldığı 37 yaşındaki Turhan Kaya'ya ait olduğunu söyledi. Turhan Kaya'nın evine baskın yapan polis, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken, bir de fotoğraf makinesi buldu. Fotoğraf makinesini inceleyen ekipler, E. Y.’nin üzerinde pembe renkli dansöz kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafları, bu kıyafetle oynarken ve ağzına vibratör sokulmuş halde görüntülerle karşılaştı. Polis, Turhan Kaya ve eşi 24 yaşındaki Yağmur Kaya'yı da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına aldı. Haklarında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan E. Y., Turhan ve Yağmur Kaya, yargılama sonunda 18'er yıl hapse mahkum edildi.

İkinci dava

Tutuklanan mahkumlardan E. Y., fotoğraf makinesindeki görüntüleri delil göstererek diğer iki sanığın kendisine uyuşturucu satması için işkence yaptığını iddia etti. E. Y., evinde kaldığı Turhan Kaya'nın kendisine zorla uyuşturucu dağıtımı yaptırdığını, itiraz ettiğinde işkence yaparak dansöz kıyafeti giydirip görüntülerini kaydettiğini öne sürdü. Bunun üzerine Turhan ve eşi Yağmur Kaya hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "eziyet", "hürriyeti tahdit", "cinsel istismar" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan şikayetçi olan E. Y., Ahlat'tan çalışmak için geldiği Antalya'da garson olarak çalışırken tanıştığı sanık Turhan Kaya ile aynı evde kalmaya başladığını söyledi. Daha sonra eve o dönemde Turhan Kaya'nın kız arkadaşı olup sonra da evlendiği Yağmur adlı diğer sanığın taşındığını belirten E. Y., kendisine evde işkence yapıldığını iddia etti.

Turhan Kaya'nın jiletle vücudunu kestiğini, yüzünü çakmakla yaktığını, üzerinde sigara söndürdüğünü iddia eden E. Y., "Yaralarıma tuz bastı, limon sıktı. Evin pencerelerinde demir korkuluk olduğu için kaçamadım. Yine vücudumdaki kılları tüy dökücü spreyle temizleyip dansöz kıyafeti giydirdi. Beni zorla oynatarak görüntüleri kaydetti. 'Seni travesti yapacağım' diye tehdit etti. Evde bulunan vibratörü de ağzıma soktu. Eşi de görüntüleri çekerken kendisine yardım etti" dedi.

Suçlamaları kabul etmedi

Suçlamaları kabul etmeyen Turhan Kaya ise E. Y.'nin kendi isteğiyle dansöz kıyafetleri giyip oynadığını iddia etti. E. Y.’nin eşine birlikte kaçmayı teklif ettiğini öne süren Turhan Kaya, "Bu durumu Yağmur anlatınca ben de kendisini dövdüm. İddia edildiği gibi vücudunda sigara söndürmedim. Özgürlüğünü kısıtlamadım, isteseydi kaçabilirdi. Evimiz zemin kattadır. Ayrıca vibratörü ağzına sokması için zorlamadım. Ben sadece kendisine 'ya bunları yaparsın ya da bu memleketten gidersin' dedim" diye savunma yaptı.

Alınan ifadeleri, sanık savunmaları, tespit tutanakları, görüntü kayıtları, raporları ve keşif tutanağını dikkate alan mahkeme sanıklardan Yağmur Kaya'yı eziyet suçundan 2 yıl hapse mahkum etti. Sanığa verilen cezada takdir indirimi yapmayan mahkeme, Turhan Kaya'ya ise eziyet suçundan 3 yıl, hürriyeti kısıtlama suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Turhan Kaya'ya cinsel saldırı suçundan toplam 12 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığa takdir indirimi de yapmadı. Turhan Kaya'nın avukatı, kararı temyiz edeceklerini söyledi.