Vibratörler seksten zevk almayı engelliyor mu?

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Leanne ilk vibratörünü aldığında 21 yaşındaydı. Şık ve yumuşak silikondan yapılmış bir oyuncak bu.

"Taş renginde, pembe altın düğmesi var" diyor Leanne ve ekliyor: "Penise benzemiyor, çok klas".

İngiltere'nin Birmingham kentinin hemen dışında bir köyde büyüyen Leanne, bir Cumartesi günü kent merkezine giden trene bindiğinde iki yıldır yalnızdı.

"Son derece sakindim, sanki arabamın bakımını yaptırmaya gidiyor gibiydim" diyor gülerek.

Leanne 21 yaşına kadar orgazm olmamıştı. "Fakat o gün Orgazm günüydü. Ben de kararlıydım. Hayallerimin vibratörünü alarak işi bitirecektim" diye anlatıyor.

17 yaşında bekaretini kaybetmiş, 21 yaşına kadar birkaç erkekle kısa süreli ilişkileri olmuştu.

Hayal kırıklığı

Seksi seviyordu ama "Bu farklı bir türden zevkti" diyor:

"Biriyle tanışmanın, onu baştan çıkarmanın veya onun beni baştan çıkarmasının heyecanını seviyordum. Bütün bu süreç beni heyecanlandırsa da hiç orgazm olmamıştım."

Bu durumun ön sevişmeyi rahatsız hale getirdiğini söylüyor, iç çekerek:

"Anlamsızdı. Uzanıp kendimle ne yapmam gerektiğini düşünür, garip ve rahatsız hissederdim. Hissetmemiş olduğum bir şeyi hissetmem için üzerimde bir baskı hissediyordum."

Yıllar geçtikçe Leanne, orgazm olmaması nedeniyle endişe duymaya başladı:

"Her seks yaptığımda hayal kırıklığına uğruyordum. Karşımdaki kişiden değil, kendimden. Gelmiyor oluşum utanç vericiydi; bunu kimseye söylemek istemiyordum çünkü arkadaşlarım her seferinde orgazm oluyormuş gibi konuşuyordu."

Sonunda en yakın arkadaşına açılmasının hayatını değiştirdiğini anlatıyor:

"O zamana kadar hiç mastürbasyon yapmamıştım. Arkadaşım çok iyiydi, bana 'Mastürbasyon yapmadıysan tabii ki orgazm olamazsın. Kendine neyin haz verdiğini bulman lazım. Bu o hissi tanımak ve ona tutunmakla ilgili. Eğer o hissin ne olduğunu bilmiyorsan zorlanırsın' dedi.

"O Cumartesi yeni vibratörümü kutusundan çıkarıp işe koyuldum.

"Bir saatin sonunda o karşı konulmaz şeyi sonunda hissettim… Bedenimin kendi kendine yaptığı bir şeydi, düşünmem veya kontrol etmeme gerek olmadan..."

Sonunda bir orgazm

Büyük orgazm kasılmalarını bir haz dalgası izledi. Ve sonra da derin bir sükunet.

"Ben de 'Oh! Sonunda orgazm oldum' dedim. Müthiş bir deneyimdi" diye anlatıyor yaşadıklarını.

Vibratörler Victoria Çağı'ndan beri insanları 'titretiyor'. O dönemde kadınların 'histerisini' tedavi etmek amacıyla doktorlar tarafından icat edilmişti. Dönemin doktorları histerinin orgazmla tedavi edilebileceğini düşünüyordu. Leanne de bu teoriyi anlayabildiğini söylüyor: "Düzenli orgazm olmak beni kesinlikle daha az kaygılı hissettiriyordu."

Vibratörlerin ana akıma taşınmasını sağlayan şey ise 1980'lerde piyasaya sürülen Rabbit (Tavşan) adlı vibratördü.

"Uzun bir süre oyuncakların çoğunun görünüşü ete benzeyen, damarlı, pembe ve müstehcendi" diyor İsveçli tasarım seks oyuncağı markası LELO'nun küresel marka yöneticisi Stuart Nugent.

Bunun çok sayıda kişiyi vibratör almaktan alıkoyduğunu söylüyor.

Hayvan şeklinde klitoris uyarıcısı bulunan Rabbit piyasaya ilk çıktığında, kendinden önceki seks oyuncaklarından daha munis gözüküyordu.

Hatta 1998 yılında Sex and the City dizisi bir bölümünü Rabbit'e ayırarak bir seks oyuncağından kültürel ikona dönüşümünün sinyalini verdi.

Seks oyuncaklarının ana akım ürünler haline dönüşmesiyle işler değişmeye başladı.

LELO'dan Stuart, "2000'lerin başında tasarımcılar daha lüks, tasarım odaklı ürünler yaratmaya başladı" diyor. Küresel seks oyuncakları pazarının 2020 yılına kadar 29 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Stuart'a göre bunda, seks oyuncaklarının başlı başına birer arzu nesnesi olarak tasarlanmasının da etkisi var.

Son 10 yılda daha bilgili tüketiciler olduğumuzu söylüyor ve ekliyor:

"Daha tasarım odaklıyız. İşlevselliği şıklıkla birleştiren ürünler istiyoruz. Bu tüm elektronik cihazlarımız için geçerli, yataklarımız soktuklarımız dahil."

Daha iyi tasarım için olan talep, çok farklı tarz ve fiyat seçenekleri yarattı. Stuart, "Normal bir vibratörde ağırlık merkezinin etrafında dönen bir ağırlık vardır, bu da titreşim hissi yaratır. Fakat şirketler şimdi yeni tür uyarılma teknikleri üzerinde çalışıyor" diyor.

Örneğin kendi geliştirdikleri Sona adlı yeni bir ürün, bedene insan kulağının duyamadığı ses dalgaları gönderiyor. Bu, vajinanızın içinde gürleyen bası güçlü küçük bir hoparlöre benzer bir his yaratıyor.

İşi seks oyuncaklarını denemek olan, 500'den fazla vibratör ve oyuncağa sahip profesyonel seks oyuncağı incelemecisi Venus O'Hara, yeni seks oyuncağı The Womanizer'a da dikkat çekiyor:

"Bir kulak termometresine benziyor. Klitorisinizin üzerine getirdiğinizde hava teknolojisini kullanarak klitorisinizi ona dokunmadan uyarıyor. Neredeyse vakum gibi diyebilirim ama sert bir şekilde değil."

Fakat bu teknolojinin bir bedeli var. Her birinin fiyatı 120 sterlin (yaklaşık 850 TL). Yine de dünyanın en pahalı seks oyuncağı olduğu tahmin edilen 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 7 milyon TL) elmas kaplı vibratörün yanında ucuz kalıyor.

Bunları pahalı bulanlar için ise İngiltere'deki süpermarket zinciri Sainsbury's bir dizi uygun fiyatlı seks oyuncağı satmaya başladı. Şirket bu kararı almasında Living Well Index'in (İyi Yaşam Endeksi) seks hayatından mutlu olmanın insanların sağlığına büyük etkisi olduğunu, bu konuda uyku ile birlikte ilk iki sırayı paylaştığını göstermesinin etkili olduğunu açıkladı. 8 ile 15 sterlin arasında değişen fiyatlara sahip, pembe altın renklerdeki bu ürünler, Leanne'in deyimiyle 'penislerden çok zarif heykellere' benziyor.

Leanne "Vibratörümü hep başucumda tutardım ve her gün kullanırdım" diyor: "Bunun cinselliğim açısından olumlu bir adım olduğunu hissetmiştim."

Yedi yılın ardından hâlâ aynı vibratörü haftada birkaç gün kullanıyor. Vibratörüne karşı aynı hisleri beslemeye devam etse de "bu ilişkinin" başka türlü orgazm olmasının önüne geçip geçmediğini sorguluyor:

"Yıllar içinde bu vibratörü her seferinde, ilk denememle aynı pozisyonda kullanmadığım sürece orgazm olamadığımı fark ettim. Vibratörüme asla ihanet etmemiş gibiyim."

Tatmin edici bir seks hayatı

Şimdi 28 yaşında ve beş yıldır partneriyle yaşıyor. Mutlular ve tatmin edici bir seks hayatları da var.

"Vibratör onun için bir sorun olmadı, ön sevişmeye dahil ettik. Başta iğdiş edilmiş gibi hissedebilir diye düşündüm fakat öyle bir şey olmadı. Ama başka bir şekilde orgazm olmayı çok isterdim" diyor.

Bunun için epey uğraşmışlar, farklı pozisyonlar ve oyuncaklar denemişler ama "Gelmek için her zaman 'emektara' ihtiyaç duyuyordum" diye anlatıyor:

"Sanki zamanında bir mihenk taşına ulaşmışım ama ilerisine geçemiyor, yeni şeyler deneyemiyor gibiyim. Tek bir vibratöre bağımlı olma düşüncesi beni korkutuyor."

Açıkçası uzmanlara göre bu mümkün değil (az sonra detayına gireceğim). Fakat Leanne vibratörün hızlı ve klinik gücüyle hiçbir şeyin yarışamayacağı konusunda endişe duyan tek kişi değil. Hatta 2016 yılında, hiçbir tıbbi temeli olmamasına rağmen, sık vibratör kullanımından sonra yaşanan uyuşmayı tarif eden "Ölü Vajina Sendromu" adında bir hastalığa dair haberler viral oldu.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Kraliyet Koleji) Sözcüsü Dr. Leila Frodsham bu konu hakkında şunları söylüyor:

"Yalnızca bir pozisyonda, tek bir seks oyuncağıyla veya elinizle orgazm olabiliyorsanız ve bu sizi tatmin ediyorsa endişe edecek bir şey yok. Çok sayıda hasta görüyorum, kadınlar da erkekler de farklı şekillerde orgazm olmak isteyip olamadıklarını söylüyorlar. Her seferinde o pozisyon ve hisse dönmenin ilişkiyi kalıplara hapsettiğini hissediyorlar."

Kadınlar bir dizi farklı yöntemle orgazm olabilir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre kadınların yüzde 37'si klitorisi (vajinanın girişinin bir santim civarında üstünde bulunan bir sinir ucu çıkıntısı) uyarmayı orgazma ulaşmak için gerekli buluyor. Bazı kadınlar yalnızca penetrasyonla orgazm olabilirken az sayıda şanslı kadın ise yalnızca meme uçlarının uyarılmasıyla bu mutluluğa ulaşabiliyor.

Dr. Frodsham "Vibratörler frekans ve salınım ile çalışır" diye açıklıyor. Klitoris ve etrafındaki bölgeleri hızlı ve yoğun bir şekilde uyarır, böylece orgazm çok el veya ağızla uyarılmaya göre çok daha hızlı gerçekleşir. Dr. Fordsham'a göre bu yöntemlerden birini kullanmanın daha az hassasiyete veya o yönteme bağımlılığa yol açtığına dair klinik bir kanıt yok.

Fakat tek bir hisse alışmanın normal olduğunu söylüyor:

"Genellikle porno bağımlısı erkeklerde görüyorum bunu. Ellerini kullanarak, her gün saatlerce mastürbasyon yapıyorlar. Bir partnerle seks yaptıklarında, alışkın olduklarından daha farklı bir his olduğu için orgazm olmaları zorlaşıyor.

"Her seferinde aynı vibratörü kullanan kadınlar için de benzer bir durum var. Bedeniniz tek bir hisse alışınca yeni bir hissin işe yaraması uzun zaman alıyor, bazen de işe yaramıyor."

Dr. Frodsham bu senaryolarda altı hafta boyunca farklı hislerle tanıştırmayı tavsiye ediyor:

"Vibratörün titreşim ayarını düşürün, değişik şekillerde uyaran farklı bir modeli deneyin.

"Orgazma farklı yollarla ulaşır olabilmek, genel anlamda daha kolay orgazm olmanızı da sağlayacaktır."

Fakat bu zaman alabilir. Kendinizi yeni bir yöntemle uyardığınızda bu size biraz yavaş gelebilir, ama uzun vadede daha kolay orgazm olmayı sağlayacağı için buna değebilir.

Vibratörsüz orgazm olamadığını fark eden 27 yaşındaki Safia için vibratör molası tek çözümdü.

"Ellerimle orgazm olmaya çalıştım ama yapamadım" diye anlatıyor:

"Kafamda beni tahrik edecek herhangi bir senaryo yaratamadım ve sonunda sıkıldım.

"O dönem yalnızdım ve bu beni çok korkuttu.

"Her gün vibratörümü kullanmanın ilerde kendi başıma veya partnerimle orgazm olma yetimi ortadan kaldıracağından endişelendim."

İnternette yaptığı araştırmalarda vibratör kullanımının hassasiyeti azaltıp azaltmadığını araştırdığında karşısına çıkanları ise şöyle aktarıyor:

"Ortada pek fazla bilgi yoktu ve mevcut bilgiler de birbiriyle çelişiyordu. Kadın cinselliğine olumlu yaklaşmayı amaçlayan literatürün büyük bir kısmının kadınların vibratörlere bel bağlamasından kaynaklanan hakiki çekinceleri görmezden gelebildiğini düşünüyorum."

Sonunda bir ay boyunca vibratör kullanmaya ara verdiğinde yaşadıklarını şöyle özetliyor:

"İlk başta zordu. Her gün uykuya geçmek için kullanıyordum ve beni gerçekten çok rahatlatıyordu.

"120 sterlinlik inanılmaz bir vibratör almıştım. İlk kullanışımda yedi saniyede orgazm olduğumu hatırlıyorum. Bu yüzden onun boşluğunu hissettim.

"Bir aylık mola boyunca vibratörümü yatağımdan uzak bir yere koymam gerekti. Öbür türlü her gece uykuya dalmak için onu kullanmaktan alıkoyamayacaktım kendimi.

"Birkaç hafta içinde elimle mastürbasyon yapmaya alıştım. Vibratör varken hayal gücümü hiç kullanmadığımı fark ettim.

"Bunun da ötesinde, mastürbasyon tamamen fiziksel bir şey haline gelmişti. Bu yüzde eskisi gibi orgazm olamıyordum."

Hayal gücünün önemi

Dokuz yıldır seks ve seks oyuncakları üzerine bir blog yazan Venus'ün de seks oyuncağı kalite kontrolörü olmadan önce benzer bir deneyimi olmuş:

"Belli bir vibratör modeli olmadan orgazm olamayacağımı düşündüğüm bir dönem olmuştu hayatımda.

"Farklı vibratörler de denedim ama aynı hazzı alamadım.

"Sonra araştırma ve deneylerim sonucu önemli olanın oyuncağımın modeli değil akılla ilgili tekniklerim olduğunu fark ettim."

Venus mastürbasyon sırasında sadece orgazmı hedeflemenin fantezi dünyasıyla bağı kopardığını düşünüyor:

"Hayal kurmak ve fantezilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermenin iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar hissi daha yoğun kılacaktır.

"Eskiden günde dört ile altı arasında mastürbasyon yapardım.

"Fakat şimdi 45 dakika ila 1 saat arası süren tek bir mastürbasyon yapıyorum. Bu neredeyse meditasyon gibi benim için."

Dr. Frodsham, konu sekse geldiğinde alışkanlıklar ve biyolojinin hikayenin yalnızca yarısını oluşturduğunu düşünüyor:

"Bir kişinin neden tek bir yöntemi kullanarak orgazm olabildiği sorusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu cevabı genelde kontrolle ilgili oluyor. Kontrol seks ve orgazmın büyük bir parçası, kendi bedenlerinden tedirgin olan veya partnerlerinin kendilerini nasıl göreceği konusunda endişeleri bulunan insanlar genellikle seks sırasında rahatlayamıyor.

"Bir yandan hayatlarımızın kontrolünü tamamen kendi ellerimize almamız gerektiği söylenen bir çağda yaşıyoruz. Ama bu yatak odasına girince bir anda yok olmuyor. Ve bu durum insanların seksi tam anlamıyla deneyimlemesinin önüne geçebiliyor."

Telif

Bu açıdan vibratörler iyi bir şey olabilir. Titreşimler zihninizin araya girip sizi engellemesine zaman tanımadan sizi orgazma ulaştırır.

"Fakat vibratörsüz orgazm olamıyor ve olmak istiyorsanız kontrolü kaybetme konusunda rahat hissetmeli ve bedeninizin ihtiyacı olan şeyi yapmasına olanak sağlamalısınız" diyor Dr. Frodsham.

Kliniğine gelenlere daha kolay orgazm olabilecekleri pozisyonları gösteren bir tür psikodinamik terapi uyguluyor. Ayrıca seks yazarı Nancy Friday'in kitaplarında yazdığı türden erotik fanteziler okumayı ve farklı mastürbasyon tekniklerini denemeyi öneriyor.

Profesyonel bir yardım almak Leanne'in kafasındaki seçeneklerden biri. "Vibratör diyetine girmeyi de düşündüm ama bu kim bilir ne kadar uzun süre orgazm olamamam anlamına gelecek. Buna değmez" diyor.

Hem Leanne hem de Safia vibratör birer vibratör hayranı. Safia, "Vibratör kullanmak kesinlikle seks hayatımı iyileştirdi" ifadelerini kullanıyor.

"Ama - belki yeni bir kız arkadaşımın olmasının da bununla ilişkisi olabilir - vibratörümü daha az kullandıkça kendimi daha çok tanıyor gibi hissediyorum. Daha fazla şey deniyorum ve hayal gücüm daha engin. Yine de onu çöpe atma planım yok" diyor ve gülerek ekliyor:

"Ben sadece bir insanım."

* Bazı isimler değiştirilmiştir