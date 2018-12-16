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Spor

VFB Stuttgart'ın acı günü

Takım kaptanı Gentner'in babası tribünde hayatını kaybetti VFB Stuttgart alınan galibiyete sevinemedi Temel ELCİVAN / DUISBURG,(DHA) Almanya 1'inci Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, Bundesliga'nin 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Hertha Berlin'i,

16 Aralık 2018 13:27

Takım kaptanı Gentner\'in babası tribünde hayatını kaybetti

VFB Stuttgart alınan galibiyete sevinemedi

Temel ELCİVAN / DUISBURG,(DHA)

Almanya 1\'inci Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, Bundesliga\'nin 15\'inci haftasında sahasında ağırladığı Hertha Berlin\'i, Gomez\'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. 
Alman spor basınında yer alan haberlere göre, VFB Stuttgart camiası yaşanan bir acı olay sonrası galibiyete sevinemedi. VFB Stuttgart-Hertha Berlin maçını tribünden izleyen VFB Stuttgart takım kaptanı Christian Gentner\'in babası Herbert Gentner\'in, karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından statta hayatını kaybettiği öğrenildi. Maçın ardından babasının öldüğünden habersiz yayıncı kuruluşa maçla ilgili röportaj veren Christian Gentner\'e acı haberi, soyunma odasına gelen kardeşinin verdiği belirtildi. 
Ölüm haberinin duyulmasıyla VFB Stuttgart Kulübü, gelişmeyi kötü bir saat olarak değerlendirerek kulüp sayfasından yas ilan etti. Gentern ailesinin acısını paylaşan kulüp yetkilileri, oyuncusunun babasının neden yaşamını kaybettiği gibi detaylara girmeyerek, kulüp sayfasını dondurdu.

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