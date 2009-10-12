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Verheugen'den 'vergi cezası' yorumu

DYH'e kesilen vergi cezasıyla ilgili AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Verheugen, "Cezanın siyasi olmadığına inanmak zor" dedi.

12 Ekim 2009 03:00

Doğan Yayın Holding'e (DYH) kesilen vergi cezasına Avrupa Birliği'nden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, "Cezanın siyasi olmadığına inanmak zor" dedi.

Verheugen, açılışını Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile birlikte yaptığı Almanya'nın Köln kentindeki gıda fuarında konuştu.

Günter Verheugen, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine değindi; basın özgürlüğü alanında olumsuz bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Verheugen, "Doğan Yayın Holding'e verilen cezanın ardında politik bir düşüncenin yatmadığına inanmak çok zor" diye konuştu.

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