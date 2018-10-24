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Spor

Ventspils - Banvit: 86-80

İSTANBUL (DHA) SALON: Olympic Center HAKEMLER : Dariusz Zapolski, Gintaras Vitkauskas, Gvidas Gedvilas VENTSPİLS: Johnson 3, Jakovics 7, Lomazs 16, Gulbis 14, Freimanis 8, Arledge 16, Drame 4, Beane 5, Zakis 8, Berzins 5 BANVİT: Perez 16, Thornton 18, İs

24 Ekim 2018 00:53

İSTANBUL (DHA)

SALON: Olympic Center
HAKEMLER : Dariusz Zapolski, Gintaras Vitkauskas, Gvidas Gedvilas
VENTSPİLS: Johnson 3, Jakovics 7, Lomazs 16, Gulbis 14, Freimanis 8, Arledge 16, Drame 4, Beane 5, Zakis 8, Berzins 5
BANVİT: Perez 16, Thornton 18, İsmail Cem Ulusoy 2, Oliver 7, Morgan 10, Rıdvan Öncel 11, Bircevic 8, Şehmus Hazer 6, Ragıp Berke Atar 2
1\'İNCİ PERİYOT: 23-20
İLK YARI: 50-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-58

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3\'üncü hafta maçında Banvit, Letonya\'da konuk olduğu Ventspils\'e 86-80 mağlup olarak Avrupa\'daki ilk yenilgisini aldı.

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