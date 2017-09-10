Venedik’te kazananlar belli oldu

Soğuk Savaş dönemi fantastik filme Altın Aslan

Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, fantastik romantizm "The Shape of Water” ile en büyük ödül olan Altın Aslan'ı kazandı. "Pan's Labyrinth” ve "Hellboy” gibi diğer fantastik destanlarla tanınan del Toro, ödül töreninde yaptığı konuşmada mesleğine ilişkin bakış açısını "Hayata inanıyorum, aşka inanıyorum, sinemaya inanıyorum” sözleriyle özetledi.

Duygusal anlar

Fransız yönetmen ve oyuncu Xavier Legrand, aile öyküsü “Jusqu’a la garde” ile En İyi Yönetmen dalında verilen Gümüş Aslan ödülüne layık görüldü. Legrand tören sırasında duygusal anlar yaşadı. Genç yönetmenin filmi boşanma ve çocukların velayeti konusu üzerine.

En İyi Erkek Oyuncu

Lübnan-Fransız ortak yapımı “The Insult”taki rolüyle Filistinli aktör Kamel El Basha’ya En İyi Erkek Oyuncu Dalında Volpi Kupası verildi. Beyrut’ta neredeyse iç savaş başlatan küçük bir olaya ilişkin olan film, eleştirmenlerin “Altın Aslan” için favori gösterdiği yapımlar arasındaydı.

Charlotte Rampling kazanmaya devam ediyor

En İyi Kadın Oyuncu için verilen Volpi Kupası ise kocasının hapse girmesinden sonra hayatını sürdürmek için mücadele eden bir kadının travmasını anlatan "Hannah"daki performansıyla İngiliz aktris Charlotte Rampling'e gitti. Emmy ve Oscar adaylıkları bulunan oyuncu, uzun bir ödül listesi olmasına rağmen İtalya kendisinin “ilham kaynağı” olduğu için Venedik Film Festivali’nden aldığı ödülün ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Jüri Büyük Ödülü Foxtrot'a

"Foxtrot” jüri tarafından verilen ve festivalin ikincilik ödülü olarak görülen Büyük Ödül’e layık görüldü. Samuel Maoz’un yönettiği film, savaşta ölen bir asker ve ardından krize sürüklenen ailesinin hikayesini anlatıyor. Film İsrail, Almanya, Fransa ve İsviçre ortak yapımı.

Amerikalı kadın polise savaş açıyor

Martin McDonagh "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" filmiyle En İyi Senaryo Ödülü’nü aldı. Frances McDormand’ın kızı öldürülen mücadeleci bir kadını canlandırdığı filmde, acılı annenin hazırladığı kırmızı panolarla görevlerini yapmadıkları gerekçesiyle polise ve aslında tüm kasabaya meydan okumasını anlatıyor.

Annette Bening: Dümendeki kadın

ABD'li oyuncu Annette Bening, bu yıl Venedik Film Festivali jürisine 2006 yılından beri başkanlık eden ilk kadın oldu. Bening bu deneyimine ilişkin “Burada bulunmaktan büyük heyecan duydum” diye konuştu. Dört kez Oscar adaylığı bulunan Bening film endüstrisi için zamanın değiştiğini ve gittikçe daha çok kadının yönetmen olarak tanınmaya başladığını da sözlerine ekledi. Ancak “daha gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu” da belirtti.

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DW/UÇ,BW