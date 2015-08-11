Vejetaryen beslenme revaçta



Alman Tüketici Araştırmaları Birliği'nin (GfK) bir araştırmasına göre, Almanya'da son beş yıl içinde et ikamesi ürünlerin ve ekmeğin üstüne sürülen etsiz sosların cirosunun neredeyse iki katına çıktı. Sucuk, sosis, salam gibi et ürünlerine talebin 2008 yılından bu yana düştüğünü belirten Birlik, ete olan talebin ise yüzde sekiz azaldığını duyurdu.

Süpermarketlerde etsiz ve et yerine geçen ürünlerin çeşitliliği artarken, branş yayınları bir ‘sebze devriminden' söz ediyor. Alman Tüketim Araştırmaları Birliği uzmanı Wolfgang Adlwarth, vejetaryen beslenenlere yönelik ürünlerin satışındaki artışı, vejetaryen beslenmenin artık toplumun belli bir kesimi tarafından uygulanan bir diyet çeşidi olmamasına bağlıyor. Uzmana göre, vejetaryenlerin sayısı giderek artıyor.

Et tüketimi azalıyor

Uzmanlar, et yiyen çok sayıda tüketicinin de hayvanların, çevrenin korunması ve sağlık gerekçeleri ile et tüketimini azalttığına dikkat çekiyor. Özellikle genç tüketicilerin birkaç yıl öncesine kıyasla daha fazla ‘veggie ürün' tükettiği belirtiliyor.

Ancak et tüketimininden tamamen feragat edenlerin, son yıllardaki artışa rağmen hala çok küçük bir kesim olduğu vurgulanıyor. Almanya Vejateryen Derneği'nin verilerine göre, Almanya'da 7 milyon vejetaryen, 1 milyon 200 bin de vegan yaşıyor. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Göttingen ve Hohenheim üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma ise Almanya'da et tüketiminden tamemen vezgeçenlerin oranının yüzde 3,7, ara sıra vejetareyen beslenenlerin oranının ise yüzde 11,6 olduğunu ortaya koyuyor.