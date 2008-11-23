Veh dönemi bitti



Bundesliga'da üst üste 5. yenilgisini Wolfsburg deplasmanında 4-1'lik skorla alan Stuttgart'ta, teknik direktör Armin Veh görevden alındı.





Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfB Stuttgart'ın çalıştırıcısı Armin Veh'in işine son verildi, yerine yardımcı antrenörlerden Markus Babbel getirildi.



VfB Stuttgart Kulübü Başkanı Erwin Staudt'un yaptığı açıklamaya göre, Wolfsburg'a 4-1 yenilgiyle biten maç ile birlikte, Bundesliga'da alınan üst üste 5 mağlubiyet, Veh ve yardımcı antrenörlerden Alfons Higl'in sonu oldu.



Veh'in yerine, takımın eski oyuncusu olan ve 2007 Temmuz ayından bu yana yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Babbel'in getirildiğini belirten Staudt, genç teknik adamın yardımcılığını ise Rainer Widmayer'in yapacağını söyledi.



Bundesliga takımını, 2006 yılı Şubat ayında Giovanni Trapattoni'den devralan Veh, VfB Stuttgart'ı 2006-2007 sezonunda lig şampiyonu yaptı.



47 yaşındaki teknik adam, Borussia Moenchengladbach'ın çalıştırıcısı Jos Luhukay'dan sonra Bundesliga'da bu sezon işine son verilen 2. teknik direktör oldu.



VfB Stuttgart, 14. hafta sonunda ligde 11. sırada yer alıyor.