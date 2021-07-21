Vedat Muriqi, gollerine devam ediyor

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Lazio, Serie D ekiplerinden Belluno'yı 11-0 yenerken, Vedat Muriqi, bu kez 2 gol birden kaydetti.

Transfer döneminde adı eski takımı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, hazırlık maçını yine boş geçmedi. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin göreve geldiği Lazio, Serie D ekibi Belluno ile hazırlık maçı yaptı.

Lazio, sahadan 11-0 galip ayrılırken Vedat Muriqi iki gol attı. Lazio'nun gollerini 7.dakikada Felipe Anderson, 18, 37, 45.dakikada Luis Alberto, 34 ve 42.dakikada Caicedo, 36.dakikada Hysaj, 65.dakikada Marusic, 72.dakikada Akpa Akpro, 77 ve 85.dakikada ise Vedat Muriqi kaydetti.

Kosovalı golcü Muriqi, 10-0 kazanılan TRC maçında da 1 gol atmıştı.