Teoman ve Ayşe Kaya çifti iki yıllık evliliklerini noktaladı

12 yıllık arkadaşlığın ardından nikâh masasına oturan rock’çı Teoman ile fotoğrafçı Ayşe Kaya’nın evliliği 2 yıl sürdü. 15 aylık bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Şarkıcı Teoman ile fotoğrafçı Ayşe Kaya tek celsede boşandı. Zeyno adında 15 aylık bir kızları bulunan Teoman ve Ayşe Kaya, iki yıl önce evlenmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Anlaşmazlığa düşen çift, boşanıp boşanmama konusunda kararsızdı. Teoman, bir süre önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Şarkıcı, dava dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve evliliklerini yürütemediklerini belirtti.

Çocuğun anneye muhtaç olması nedeniyle kızının velayetini Ayşe Kaya’ya bırakan Teoman, aralarında yapmış oldukları “boşanma protokolü” gereği birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka taleplerinin bulunmadığını, boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.