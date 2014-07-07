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Dünya
Deutsche Welle

Vatikan'da tarihi buluşma

Papa Francisco, cinsel istismar mağdurlarını kabul ediyor.

07 Temmuz 2014 12:59

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, Aziz Petrus Bazilikası yakınlarındaki özel konutunda Almanya, İngiltere ve İrlanda'dan 2'şer cinsel taciz mağdurunu kabul edecek. Görüşme öncesi bir dini ayin düzenlenecek.

Cinsel taciz mağdurları uzun süredir Papa'nın cinsel taciz mağdurları ile görüşmesini istiyordu. Papa Francisco çocukların Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğramasını birçok kez kınamış ve olaylara adı karışan din görevlilerine "sıfır tolerans" gösterileceğini söylemişti.

Katolik Kilisesi muhtelif ülkelerde ortaya çıkan cinsel istismar iddialarıyla sarsılmış, yüzlerce din görevlisi görevinden alınmıştı. Vatikan tarafından soruşturulan vaka sayısının 3 bin 420'yi bulduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Papa FranciscoPapa Francisco Aziz Petrus BazilikasıAlmanyaPapaFranciscoKatolik KilisesiKilisesiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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