Vatikan'da tarihi buluşma

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, Aziz Petrus Bazilikası yakınlarındaki özel konutunda Almanya, İngiltere ve İrlanda'dan 2'şer cinsel taciz mağdurunu kabul edecek. Görüşme öncesi bir dini ayin düzenlenecek.

Cinsel taciz mağdurları uzun süredir Papa'nın cinsel taciz mağdurları ile görüşmesini istiyordu. Papa Francisco çocukların Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğramasını birçok kez kınamış ve olaylara adı karışan din görevlilerine "sıfır tolerans" gösterileceğini söylemişti.

Katolik Kilisesi muhtelif ülkelerde ortaya çıkan cinsel istismar iddialarıyla sarsılmış, yüzlerce din görevlisi görevinden alınmıştı. Vatikan tarafından soruşturulan vaka sayısının 3 bin 420'yi bulduğu bildirildi.