T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Vatikan'da Noel ayini

Hristiyan aleminin İsa Peygamber'in doğumunu kutladığı Noel Bayramı'nda, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko Vatikan'da ayin yönetti.

25 Aralık 2014 10:49


Geleneksel Noel ayini Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlendi. Papa Françesko ayinde yaptığı konuşmada, hassasiyet ve şefkat vurgusu yaptı.

Tanrı'nın sabrından ve hassasiyetinin öneminden bahseden Papa, "Hayatla uysallık ve iyilikle yüzleşilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayin için binlerce kişi Aziz Petrus Bazilikası'nı ve aynı adı taşıyan meydanı doldurdu.

Papa ayinden önce Irak'ın Erbil kenti yakınlarında IŞİD terörü nedeniyle yerlerinden olan Hristiyanların misafir edildiği Ankwaa Göçmen Merkezi'ni telefonla arayarak sabır diledi. Kampta binlerce Hrıstiyan barınıyor.

Papa bugün de gelenekselleşen "Roma ve dünyaya" hitabıyla "Urbi et Orbi" konuşmasını yapacak.

Papa Françesko, bir süre önce kilise yönetimini sert ifadelerle eleştirmiş, kilisenin "ruhani Alzheimer'a" ve "sosyal gösterişçiliğe" tutulduğunu dile getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HristiyanPeygamberNoel Bayramı Katolik KilisesiPapa Françesko VatikanNoelVatikanAziz Petrus BazilikasıFrançeskoPapaIrak ErbilIŞİDHristiyanlarınAnkwaa Göçmen MerkeziHrıstiyanOrbi34;AlzheimerDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24