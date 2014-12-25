Vatikan'da Noel ayini



Geleneksel Noel ayini Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlendi. Papa Françesko ayinde yaptığı konuşmada, hassasiyet ve şefkat vurgusu yaptı.

Tanrı'nın sabrından ve hassasiyetinin öneminden bahseden Papa, "Hayatla uysallık ve iyilikle yüzleşilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ayin için binlerce kişi Aziz Petrus Bazilikası'nı ve aynı adı taşıyan meydanı doldurdu.

Papa ayinden önce Irak'ın Erbil kenti yakınlarında IŞİD terörü nedeniyle yerlerinden olan Hristiyanların misafir edildiği Ankwaa Göçmen Merkezi'ni telefonla arayarak sabır diledi. Kampta binlerce Hrıstiyan barınıyor.

Papa bugün de gelenekselleşen "Roma ve dünyaya" hitabıyla "Urbi et Orbi" konuşmasını yapacak.

Papa Françesko, bir süre önce kilise yönetimini sert ifadelerle eleştirmiş, kilisenin "ruhani Alzheimer'a" ve "sosyal gösterişçiliğe" tutulduğunu dile getirerek dikkatleri üzerine çekmişti.