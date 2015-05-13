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Dünya

Vatikan Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı!

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, cumartesi günü Papa Françesko'yla görüşmesi bekleniyor

13 Mayıs 2015 20:12

Vatikan, iki ülke arasındaki yeni anlaşmayla birlikte, Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı. Çarşamba günü son hali verilen ancak hala imzalanmayan anlaşmayla birlikte, Vatikan, diplomatik ilişkileri Filistin Kurtuluş Örgütü yerine Filistin devletiyle yapmaya başladı.

Vatikan, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan Filistin'in devlet olarak tanınması kararını olumlu karşılamıştı. Ancak imzalanan yeni anlaşma, iki ülke arasında imzalanan ve resmi bir tanımayı ortaya çıkaran ilk diplomatik ilişki oldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, cumartesi günü, iki yeni azizin ilan edilmesinden önce Papa Françesko'yla görüşmesi bekleniyor.

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