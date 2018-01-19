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Dünya

Varufakis'ten Çipras'a: Aptal mısın?

Eski Yunanistan Maliye Bakanı, kreditörlerin ‘yüksek faiz dışı fazla' talebini kabul etmesinin ardından bir dönem kabinede birlikte görev aldıkları Çipras'a tepki gösterdiğini anlattı

19 Ocak 2018 18:08

Çeviri: Melike Çapan

Eski Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Başbakan Aleksis Çipras'ın 2015’te uluslararası kreditörlerin yüksek faiz dışı fazla talebini kabul ederek 'tamamen aptalca’ davrandığını söyledi.

Yunan Parapolitika radyosuna konuşan Varufakis, 2015 yılında kendisine danışmadan yüzde 3,5'lik faiz dışı fazla hedefini kabul ettiğini öğrenmesinin ardından başbakanla yüzleştiğini söyledi:

“Ona, 'Tamamen aptal mısın?’ diye sordum. Karşılığında sana ne verdiler? Ve dedi ki:’ Oh, aptalca bir şey mi yaptım? Söz, geri çekileceğim."

Tam olarak kullandığı kelimenin ‘aptal’ olmadığını belirten Varufakis, ifadesinin gerçekte ‘daha sert’ olduğunu ifade etti. 

“Çipras teslim olmaya ne zaman karar verdi bilmiyorum"

Aynı röportajda Varufakis, Çipras'ın kurtarma konulu Temmuz 2015 referandumunu da kazanmak istemediğini iddia etti. Varufakis, Çipras’ın o akşam üzgün olduğunu başbakanlıktaki herkesin hatırladığını söyledi. Varufakis “Çipras teslim olmaya ne zaman karar verdi bilmiyorum" diye ekledi.

Halefi Öklid Çakalotos’a da atıfta bulunan Varufakis , "Artık onu tanıyamıyorum, geçirdiği dönüşümün bire bir tanığıyım" dedi. Eski Maliye Bakanı, 2015’teki referandum sonrasında kreditörler karşısında takındığı tutum nedeniyle Çakalatos’u ‘evet adamı’ olarak nitelendirdi. 

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