Varufakis'e Atina'da saldırı



Varufakis yaptığı yazılı açıklamada, salı akşamı eşi ile gittiği bir tavernada yüzlerini gizleyen iki kişinin kendisine küfrettiğini ve isabet etmese de üzerine bazı cisimler fırlattığını kaydetti. Yunan Maliye Bakanı, saldırganların, kendisinden lokali terk etmesini istediklerini belirtti. Varufakis, saldırganların kendisine vurmak istediğini, ancak eşinin sarılarak kendisini koruduğunu duyurdu. Başkent Atina'daki Eksarhiya semti, sol ve otonom grupların kalesi sayılıyor.

'İstenmeyen adam' tartışmaları

Geçen hafta Letonya’nın başkenti Riga’da yapılan ve tansiyonun yüksek olduğu Euro Grubu maliye bakanları toplantısının ardından, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, hafta başında müzakerelerin koordinasyonu görevini Varufakis'ten alarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Euclid Tsakalotos’un yürüteceğini duyurmuştu. İngiltere’nin elit üniversitesi Oxford’da ekonomi eğitimi alan Tsakalotos, Yunanistan’ın Avrupalı ortakları tarafından Varufakis’e göre daha ılımlı bulunuyor.

Yunanistan’daki haftalık To Vima gazetesi, cuma günü Riga’da yapılan Euro Grubu maliye bakanları toplantısında Varufakis’in bir kez daha "hazırlıksız" olduğunun anlaşıldığını ve tamamen dışlandığını belirterek, Varufakis'in tüm inandırıcılığını kaybettiğini ve yakında yerine başka birinin getirilebileceğini yazmıştı.

Yunan Maliye Bakanı Varufakis de pazar günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD eski başkanlarından Franklin Delano Roosevelt’tin 1936 yılında söylediği sözlerinden alıntı yaparak, "Hepsi bana karşı nefretlerinde tek sesler ve ben bu nefreti memnuniyetle karşılıyorum" demişti.